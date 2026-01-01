LLDAP to lekki, subiektywny serwer uwierzytelniający, który udostępnia standardowy interfejs LDAP wspierany przez przyjazny interfejs administracyjny w sieci. Gdzie tradycyjne konfiguracje LDAP wymagają setek stron schematów, ACL i konfiguracji slapd, LLDAP dostarcza rozsądne domyślne ustawienia od razu: zdefiniowane schematy użytkowników/grup/emaili, graficzny menedżer użytkowników oraz jeden plik binarny, który uruchamia się w milisekundach.

Samodzielne hostowanie LLDAP na swoim VPS daje ci jedno źródło prawdy dla kont użytkowników w każdej aplikacji samodzielnie hostowanej, która obsługuje LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana i dziesiątki innych — bez operacyjnego obciążenia OpenLDAP. Użytkownicy żyją w jednym miejscu, zmiany haseł propagują się wszędzie, a grupy kontrolują dostęp centralnie.