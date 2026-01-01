Wdróż LLDAP jednym kliknięciem instalacji.
Lekki serwer uwierzytelniania zapewniający autorytatywny, uproszczony backend LDAP dla samodzielnie hostowanych aplikacji.
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Co możesz zbudować z LLDAP
LLDAP to lekki, subiektywny serwer uwierzytelniający, który udostępnia standardowy interfejs LDAP wspierany przez przyjazny interfejs administracyjny w sieci. Gdzie tradycyjne konfiguracje LDAP wymagają setek stron schematów, ACL i konfiguracji slapd, LLDAP dostarcza rozsądne domyślne ustawienia od razu: zdefiniowane schematy użytkowników/grup/emaili, graficzny menedżer użytkowników oraz jeden plik binarny, który uruchamia się w milisekundach.
Samodzielne hostowanie LLDAP na swoim VPS daje ci jedno źródło prawdy dla kont użytkowników w każdej aplikacji samodzielnie hostowanej, która obsługuje LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana i dziesiątki innych — bez operacyjnego obciążenia OpenLDAP. Użytkownicy żyją w jednym miejscu, zmiany haseł propagują się wszędzie, a grupy kontrolują dostęp centralnie.
Główne cechy LLDAP
LDAP dla reszty z nas
Serwer LDAP zgodny ze standardami, z rozsądnymi ustawieniami domyślnymi, dzięki czemu aplikacje oczekujące OpenLDAP po prostu działają, bez obciążenia związanego z utrzymaniem schematu i list kontroli dostępu (ACL).
Interfejs administracyjny sieci web
Zarządzaj użytkownikami, grupami i członkostwami za pośrednictwem interfejsu graficznego — bez plików ldif, bez ldapadd z wiersza poleceń, bez edycji schematu.
Jedno źródło prawdy
Każda samodzielnie hostowana aplikacja odczytuje dane z jednej bazy danych użytkowników, więc zmiany haseł, dezaktywacje i aktualizacje członkostwa w grupach obowiązują wszędzie jednocześnie.
GraphQL administracyjne API
Zautomatyzuj udostępnianie i zarządzanie grupami za pośrednictwem typowanego interfejsu API GraphQL oprócz standardowego interfejsu powiązania/wyszukiwania LDAP.
Przebieg resetowania hasła
Wbudowany proces resetowania hasła za pomocą poczty e-mail dla użytkowników końcowych, dzięki czemu administratorzy nie stają się działem pomocy technicznej w przypadku zapomnianych haseł.
Niewielki ślad
Pojedynczy plik binarny Rust z trwałością SQLite zużywa minimalne zasoby procesora i pamięci RAM, pozostawiając zapas zasobów na VPS dla aplikacji, które faktycznie ich potrzebują.
Dlaczego warto uruchomić LLDAP na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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