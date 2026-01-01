Wdróż TeslaMate jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany rejestrator danych dla Twojej Tesli, który rejestruje każdą jazdę, ładowanie i statystyki podróży z pięknymi pulpitami nawigacyjnymi Grafana.
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Co możesz zbudować z TeslaMate
TeslaMate to otwarty rejestrator danych dla właścicieli Tesli, który łączy się z API Tesli, stale odpytuje telemetrię Twojego samochodu i przechowuje każdą jazdę, ładowanie, aktualizację oprogramowania i zdarzenie postoju w bazie danych PostgreSQL. Zbudowany wokół przejrzystej aplikacji internetowej Phoenix i dedykowanej instancji Grafana z dwudziestoma wstępnie zbudowanymi pulpitami nawigacyjnymi, daje Ci historyczny wgląd w wydajność, degradację baterii, koszty ładowania i nawyki jazdy, których aplikacja Tesla nie ujawnia.
Samodzielne hostowanie TeslaMate na Twoim VPS utrzymuje prywatność każdego kilometra danych jazdy — żadna zewnętrzna usługa analityczna nie pobiera lokalizacji Twoich podróży, historii ładowania ani wzorców budzenia. Dołączone PostgreSQL, Grafana i broker MQTT działają w całości na Twoim VPS, a Ty logujesz się do TeslaMate raz za pomocą swojego konta Tesla, aby rozpocząć zbieranie danych.
Główne cechy TeslaMate
Rejestrowanie napędu i ładowania
Ciągłe odpytywanie rejestruje każdą jazdę, sesję ładowania, aktualizację oprogramowania i zdarzenie parkowania z dokładnymi znacznikami czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz lokalizacjami.
Wstępnie zbudowane pulpity nawigacyjne Grafana
Dwadzieścia cztery pulpity nawigacyjne wizualizują wydajność, zasięg, koszty ładowania, zużycie opon i degradację baterii od razu — bez konieczności konfiguracji Grafana.
Podróż i rozwiązywanie adresów
Geokodowanie wsteczne przekształca surowe współrzędne GPS w nazwane adresy, dzięki czemu historia podróży pokazuje Tobie rzeczywiste nazwy miejsc, a nie współrzędne.
Śledzenie kondycji baterii
Wykresy długoterminowej degradacji baterii i przewidywanej utraty pojemności pomagają podjąć świadome decyzje dotyczące wymiany lub roszczeń gwarancyjnych.
Raporty kosztów ładowania
Skonfiguruj taryfy według lokalizacji, aby obliczyć dokładne koszty ładowania za sesję, szacunkowe miesięczne rachunki i oszczędności w porównaniu z benzyną.
Integracja MQTT
Aktualny stan samochodu publikowany przez MQTT integruje się z Home Assistant, openHAB lub dowolną platformą automatyki domowej, która obsługuje MQTT.
Dlaczego warto uruchomić TeslaMate na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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