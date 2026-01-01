TeslaMate to otwarty rejestrator danych dla właścicieli Tesli, który łączy się z API Tesli, stale odpytuje telemetrię Twojego samochodu i przechowuje każdą jazdę, ładowanie, aktualizację oprogramowania i zdarzenie postoju w bazie danych PostgreSQL. Zbudowany wokół przejrzystej aplikacji internetowej Phoenix i dedykowanej instancji Grafana z dwudziestoma wstępnie zbudowanymi pulpitami nawigacyjnymi, daje Ci historyczny wgląd w wydajność, degradację baterii, koszty ładowania i nawyki jazdy, których aplikacja Tesla nie ujawnia.

Samodzielne hostowanie TeslaMate na Twoim VPS utrzymuje prywatność każdego kilometra danych jazdy — żadna zewnętrzna usługa analityczna nie pobiera lokalizacji Twoich podróży, historii ładowania ani wzorców budzenia. Dołączone PostgreSQL, Grafana i broker MQTT działają w całości na Twoim VPS, a Ty logujesz się do TeslaMate raz za pomocą swojego konta Tesla, aby rozpocząć zbieranie danych.