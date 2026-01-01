Do 69% zniżki na TeslaMate

Wdróż TeslaMate jednym kliknięciem.

Samodzielnie hostowany rejestrator danych dla Twojej Tesli, który rejestruje każdą jazdę, ładowanie i statystyki podróży z pięknymi pulpitami nawigacyjnymi Grafana.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż TeslaMate jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla TeslaMate

68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z TeslaMate

TeslaMate to otwarty rejestrator danych dla właścicieli Tesli, który łączy się z API Tesli, stale odpytuje telemetrię Twojego samochodu i przechowuje każdą jazdę, ładowanie, aktualizację oprogramowania i zdarzenie postoju w bazie danych PostgreSQL. Zbudowany wokół przejrzystej aplikacji internetowej Phoenix i dedykowanej instancji Grafana z dwudziestoma wstępnie zbudowanymi pulpitami nawigacyjnymi, daje Ci historyczny wgląd w wydajność, degradację baterii, koszty ładowania i nawyki jazdy, których aplikacja Tesla nie ujawnia.

Samodzielne hostowanie TeslaMate na Twoim VPS utrzymuje prywatność każdego kilometra danych jazdy — żadna zewnętrzna usługa analityczna nie pobiera lokalizacji Twoich podróży, historii ładowania ani wzorców budzenia. Dołączone PostgreSQL, Grafana i broker MQTT działają w całości na Twoim VPS, a Ty logujesz się do TeslaMate raz za pomocą swojego konta Tesla, aby rozpocząć zbieranie danych.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy TeslaMate

Rejestrowanie napędu i ładowania

Ciągłe odpytywanie rejestruje każdą jazdę, sesję ładowania, aktualizację oprogramowania i zdarzenie parkowania z dokładnymi znacznikami czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz lokalizacjami.

Wstępnie zbudowane pulpity nawigacyjne Grafana

Dwadzieścia cztery pulpity nawigacyjne wizualizują wydajność, zasięg, koszty ładowania, zużycie opon i degradację baterii od razu — bez konieczności konfiguracji Grafana.

Podróż i rozwiązywanie adresów

Geokodowanie wsteczne przekształca surowe współrzędne GPS w nazwane adresy, dzięki czemu historia podróży pokazuje Tobie rzeczywiste nazwy miejsc, a nie współrzędne.

Śledzenie kondycji baterii

Wykresy długoterminowej degradacji baterii i przewidywanej utraty pojemności pomagają podjąć świadome decyzje dotyczące wymiany lub roszczeń gwarancyjnych.

Raporty kosztów ładowania

Skonfiguruj taryfy według lokalizacji, aby obliczyć dokładne koszty ładowania za sesję, szacunkowe miesięczne rachunki i oszczędności w porównaniu z benzyną.

Integracja MQTT

Aktualny stan samochodu publikowany przez MQTT integruje się z Home Assistant, openHAB lub dowolną platformą automatyki domowej, która obsługuje MQTT.

Dlaczego warto uruchomić TeslaMate na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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