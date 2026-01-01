Wdróż drawDB jednym kliknięciem.
Darmowy, przeglądarkowy edytor diagramów baz danych typu open source do wizualnego projektowania i dokumentowania schematów relacyjnych baz danych.
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Co możesz zbudować z drawDB
drawDB to darmowy, open-source’owy edytor diagramów związków encji baz danych, który działa w całości w przeglądarce. Umożliwia programistom i administratorom baz danych projektowanie, wizualizowanie i dokumentowanie schematów relacyjnych baz danych za pomocą płótna typu „przeciągnij i upuść” — a następnie eksportowanie gotowego projektu jako instrukcji SQL DDL, gotowych do uruchomienia w MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB lub SQL Server.
Samodzielne hostowanie drawDB zapewnia Twojemu zespołowi wspólne narzędzie wewnętrzne do projektowania baz danych bez wysyłania szczegółów schematu do zewnętrznych usług chmurowych. Ponieważ aplikacja jest czysto frontendowa, bez zależności od backendu czy bazy danych, wdraża się jako pojedynczy, lekki kontener i pozostaje dostępna niezależnie od dostępności usług zewnętrznych.
Główne cechy drawDB
Projektowanie schematu wizualnego
Przeciągaj i upuszczaj tabele, definiuj kolumny i typy danych oraz rysuj relacje na płótnie bez ręcznego pisania SQL.
Eksport i Import SQL
Generuj gotowe do uruchomienia DDL dla MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB i SQL Server, lub zaimportuj istniejący SQL, aby natychmiast go zwizualizować.
Nie wymaga backendu
Działa jako pojedynczy kontener Nginx bez bazy danych ani zależności po stronie serwera — diagramy są przechowywane w przeglądarce za pomocą IndexedDB.
Dostosowywanie diagramu
Dostosuj kolory tabel, dodawaj notatki i obszary do grupowania powiązanych tabel oraz kontroluj układ obszaru roboczego, aby dopasować go do sposobu, w jaki myślisz o swoim schemacie.
Eksportuj do wielu formatów
Eksportuj diagramy jako PNG, JSON lub SQL, aby móc osadzić je w dokumentacji, udostępnić współpracownikom lub kontrolować wersje projektu schematu.
Dlaczego warto uruchomić drawDB na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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