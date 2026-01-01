drawDB to darmowy, open-source’owy edytor diagramów związków encji baz danych, który działa w całości w przeglądarce. Umożliwia programistom i administratorom baz danych projektowanie, wizualizowanie i dokumentowanie schematów relacyjnych baz danych za pomocą płótna typu „przeciągnij i upuść” — a następnie eksportowanie gotowego projektu jako instrukcji SQL DDL, gotowych do uruchomienia w MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB lub SQL Server.

Samodzielne hostowanie drawDB zapewnia Twojemu zespołowi wspólne narzędzie wewnętrzne do projektowania baz danych bez wysyłania szczegółów schematu do zewnętrznych usług chmurowych. Ponieważ aplikacja jest czysto frontendowa, bez zależności od backendu czy bazy danych, wdraża się jako pojedynczy, lekki kontener i pozostaje dostępna niezależnie od dostępności usług zewnętrznych.