Do 69% zniżki na drawDB

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Darmowy, przeglądarkowy edytor diagramów baz danych typu open source do wizualnego projektowania i dokumentowania schematów relacyjnych baz danych.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z drawDB

drawDB to darmowy, open-source’owy edytor diagramów związków encji baz danych, który działa w całości w przeglądarce. Umożliwia programistom i administratorom baz danych projektowanie, wizualizowanie i dokumentowanie schematów relacyjnych baz danych za pomocą płótna typu „przeciągnij i upuść” — a następnie eksportowanie gotowego projektu jako instrukcji SQL DDL, gotowych do uruchomienia w MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB lub SQL Server.

Samodzielne hostowanie drawDB zapewnia Twojemu zespołowi wspólne narzędzie wewnętrzne do projektowania baz danych bez wysyłania szczegółów schematu do zewnętrznych usług chmurowych. Ponieważ aplikacja jest czysto frontendowa, bez zależności od backendu czy bazy danych, wdraża się jako pojedynczy, lekki kontener i pozostaje dostępna niezależnie od dostępności usług zewnętrznych.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy drawDB

Projektowanie schematu wizualnego

Przeciągaj i upuszczaj tabele, definiuj kolumny i typy danych oraz rysuj relacje na płótnie bez ręcznego pisania SQL.

Eksport i Import SQL

Generuj gotowe do uruchomienia DDL dla MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB i SQL Server, lub zaimportuj istniejący SQL, aby natychmiast go zwizualizować.

Nie wymaga backendu

Działa jako pojedynczy kontener Nginx bez bazy danych ani zależności po stronie serwera — diagramy są przechowywane w przeglądarce za pomocą IndexedDB.

Dostosowywanie diagramu

Dostosuj kolory tabel, dodawaj notatki i obszary do grupowania powiązanych tabel oraz kontroluj układ obszaru roboczego, aby dopasować go do sposobu, w jaki myślisz o swoim schemacie.

Eksportuj do wielu formatów

Eksportuj diagramy jako PNG, JSON lub SQL, aby móc osadzić je w dokumentacji, udostępnić współpracownikom lub kontrolować wersje projektu schematu.

Dlaczego warto uruchomić drawDB na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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