Wdróż Beszel Agent jednym kliknięciem.
Lekki agent monitorujący, który zbiera metryki serwerów i kontenerów dla Twojego centrum Beszel.
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Co możesz zbudować z Beszel Agent
Agent Beszel to komponent do zbierania danych platformy monitorowania Beszel. Zainstalowany na każdym serwerze, który chcesz obserwować, nieprzerwanie zbiera metryki procesora, pamięci, dysku i sieci wraz ze statystykami kontenerów Docker, a następnie bezpiecznie przesyła je do centralnego centrum Beszel w celu agregacji i alertowania.
Agent jest celowo minimalistyczny — zużywa znikome zasoby, zapewniając jednocześnie kompleksowy wgląd w kondycję systemu. Komunikacja z centrum jest zabezpieczona uwierzytelnianiem tokenem, a dostęp do gniazda Docker zapewnia mu pełny wgląd na poziomie kontenera bez wymagania podwyższonych uprawnień hosta poza tym montowaniem gniazda.
Główne cechy Beszel Agent
Metryki systemowe w czasie rzeczywistym
Stale monitoruje użycie procesora, pamięci, dysku i sieci, dzięki czemu Twój hub Beszel zawsze ma aktualny obraz stanu serwera.
Monitorowanie na poziomie kontenera
Odczytuje z gniazda Docker w celu raportowania zużycia zasobów dla każdego kontenera, pomagając Ci precyzyjnie określić, które obciążenia generują ruch.
Minimalny ślad zasobów
Zaprojektowany do cichego działania w tle bez zauważalnego wpływu na wydajność aplikacji lub dostępne zasoby systemowe.
Bezpieczna komunikacja centrum
Połączenia uwierzytelnione tokenem z centrum Beszel zapobiegają nieautoryzowanemu pozyskiwaniu metryk i utrzymują Twoje dane monitorowania w prywatności.
Dlaczego warto uruchomić Beszel Agent na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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