Agent Beszel to komponent do zbierania danych platformy monitorowania Beszel. Zainstalowany na każdym serwerze, który chcesz obserwować, nieprzerwanie zbiera metryki procesora, pamięci, dysku i sieci wraz ze statystykami kontenerów Docker, a następnie bezpiecznie przesyła je do centralnego centrum Beszel w celu agregacji i alertowania.

Agent jest celowo minimalistyczny — zużywa znikome zasoby, zapewniając jednocześnie kompleksowy wgląd w kondycję systemu. Komunikacja z centrum jest zabezpieczona uwierzytelnianiem tokenem, a dostęp do gniazda Docker zapewnia mu pełny wgląd na poziomie kontenera bez wymagania podwyższonych uprawnień hosta poza tym montowaniem gniazda.