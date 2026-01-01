Wdróż Weaviate w instalacji jednym kliknięciem.
Wektorowa baza danych typu open-source dla aplikacji AI z wyszukiwaniem semantycznym, wyszukiwaniem hybrydowym i integracjami LLM.
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Co możesz zbudować z Weaviate
Weaviate to wektorowa baza danych typu open-source, zaprojektowana dla aplikacji natywnych dla AI. Przechowuje obiekty danych wraz z ich wektorami osadzania, umożliwiając szybkie semantyczne wyszukiwanie podobieństwa, które wykracza poza dopasowywanie słów kluczowych, aby znaleźć treści powiązane koncepcyjnie. Obsługuje wyszukiwanie hybrydowe, łączące podejścia wektorowe i oparte na słowach kluczowych, dla optymalnej dokładności wyszukiwania.
Samodzielne hostowanie Weaviate na VPS zapewnia aplikacjom AI dedykowany magazyn wektorów bez opłat za zapytanie i pełną kontrolę nad rezydencją danych. Integruje się z głównymi dostawcami LLM, w tym OpenAI, Cohere i Hugging Face, oraz łączy się bezpośrednio z LangChain i LlamaIndex w celu budowania potoków RAG i funkcji wyszukiwania semantycznego.
Główne cechy Weaviate
Semantyczne wyszukiwanie wektorowe
Znajdź treści podobne koncepcyjnie, wykorzystując osadzenia wektorowe, a nie dokładne dopasowywanie słów kluczowych, aby uzyskać inteligentniejsze wyniki wyszukiwania.
Wyszukiwanie hybrydowe
Połącz podobieństwo wektorowe i wyszukiwanie słów kluczowych BM25 z konfigurowalnym ważeniem, aby uzyskać najlepsze rezultaty z obu podejść do wyszukiwania.
Integracje LLM
Wbudowane moduły łączą Weaviate z OpenAI, Cohere i Hugging Face do automatycznego generowania osadzeń i zapytań generatywnych.
GraphQL i REST API
Wysyłaj zapytania i zarządzaj danymi za pośrednictwem API GraphQL lub punktów końcowych REST z bibliotekami klienckimi dla Python, JavaScript, Go i Java.
Obsługa wielomodalna
Przechowuj i przeszukuj obiekty tekstowe, obrazy, audio i wideo, używając odpowiedniego modułu wektoryzującego dla każdego typu danych.
Dlaczego warto uruchomić Weaviate na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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