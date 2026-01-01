Weaviate to wektorowa baza danych typu open-source, zaprojektowana dla aplikacji natywnych dla AI. Przechowuje obiekty danych wraz z ich wektorami osadzania, umożliwiając szybkie semantyczne wyszukiwanie podobieństwa, które wykracza poza dopasowywanie słów kluczowych, aby znaleźć treści powiązane koncepcyjnie. Obsługuje wyszukiwanie hybrydowe, łączące podejścia wektorowe i oparte na słowach kluczowych, dla optymalnej dokładności wyszukiwania.

Samodzielne hostowanie Weaviate na VPS zapewnia aplikacjom AI dedykowany magazyn wektorów bez opłat za zapytanie i pełną kontrolę nad rezydencją danych. Integruje się z głównymi dostawcami LLM, w tym OpenAI, Cohere i Hugging Face, oraz łączy się bezpośrednio z LangChain i LlamaIndex w celu budowania potoków RAG i funkcji wyszukiwania semantycznego.