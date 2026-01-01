Do 69% zniÅ¼ki na Kanboard

Deploy Kanboard in one click installation.

Free, open-source Kanban project management with customizable boards, swimlanes, and built-in time tracking.

Uruchom swojÄ… aplikacjÄ™ natychmiast
BezpÅ‚atne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarzÄ…dzany przez AI
23,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniÄ™dzy
Deploy Kanboard in one click installation.

Wybierz plan VPS dla Kanboard

68% zniÅ¼ki
KVM 1
74,99zÅ‚
23,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 51,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamiÄ™ci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowoÅ›ci
Najpopularniejszy
63% zniÅ¼ki
KVM 2
91,99zÅ‚
33,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 64,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamiÄ™ci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowoÅ›ci
69% zniÅ¼ki
KVM 4
153,99zÅ‚
46,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 119,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamiÄ™ci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowoÅ›ci
66% zniÅ¼ki
KVM 8
277,99zÅ‚
93,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 213,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamiÄ™ci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowoÅ›ci
68% zniÅ¼ki
KVM 1
74,99zÅ‚
23,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 51,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamiÄ™ci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowoÅ›ci
Najpopularniejszy
63% zniÅ¼ki
KVM 2
91,99zÅ‚
33,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 64,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamiÄ™ci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowoÅ›ci
69% zniÅ¼ki
KVM 4
153,99zÅ‚
46,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 119,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamiÄ™ci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowoÅ›ci
66% zniÅ¼ki
KVM 8
277,99zÅ‚
93,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 213,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamiÄ™ci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowoÅ›ci

KaÅ¼dy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze wiÄ™cej

MenedÅ¼er Docker
Szybki dostÄ™p do logÃ³w kontenerÃ³w
Aktualizacje jednym klikniÄ™ciem
Procesory AMD EPYC
PamiÄ™Ä‡ masowa SSD NVMe
PrÄ™dkoÅ›Ä‡ sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na caÅ‚ym Å›wiecie
Darmowa domena na 1 rok
MenedÅ¼er Docker
Szybki dostÄ™p do logÃ³w kontenerÃ³w
Aktualizacje jednym klikniÄ™ciem
Procesory AMD EPYC
PamiÄ™Ä‡ masowa SSD NVMe
PrÄ™dkoÅ›Ä‡ sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na caÅ‚ym Å›wiecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany sÄ… opÅ‚acane z gÃ³ry. MiesiÄ™czna stawka odzwierciedla caÅ‚kowitÄ… cenÄ™ planu podzielonÄ… przez liczbÄ™ miesiÄ™cy w planie.

Co moÅ¼esz zbudowaÄ‡ z Kanboard

Kanboard is a focused, open-source Kanban project management tool that keeps workflow visualization simple and effective. Teams get customizable boards with swimlanes, work-in-progress limits, task management with subtasks and attachments, time tracking, and built-in analytics â€” all in a clean interface without unnecessary complexity.

Self-hosting Kanboard on your own VPS means project data, client information, and internal roadmaps stay entirely under your control. There are no per-seat fees, no storage limits, and no vendor lock-in â€” just a reliable, extensible tool that scales with your team through plugins, webhooks, and a full REST API.

Rozpocznij
Co moÅ¼esz zbudowaÄ‡ z {name}

GÅ‚Ã³wne cechy Kanboard

Visual Kanban Boards

Customizable columns, swimlanes, and work-in-progress limits give teams clear visibility of workflow bottlenecks and capacity.

Task Management

Manage tasks with subtasks, file attachments, comments, custom fields, time estimates, and automatic recurrence rules.

Built-In Analytics

Cumulative flow diagrams, burn charts, and lead time reports provide data-driven insight into team throughput and process efficiency.

Flexible Authentication

Support LDAP, OAuth, SAML, and two-factor authentication so Kanboard integrates with your existing identity management infrastructure.

Automation & API

Trigger actions automatically based on board events, connect via webhooks, or build custom integrations using the comprehensive REST API.

Dlaczego warto uruchomiÄ‡ Kanboard na Hostinger

Uruchom jednym klikniÄ™ciem

Uruchom swojÄ… aplikacjÄ™ natychmiast dziÄ™ki wstÄ™pnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez rÄ™cznej instalacji i skomplikowanych krokÃ³w konfiguracyjnych.

Uruchom jednym klikniÄ™ciem

BezpieczeÅ„stwo, na ktÃ³rym moÅ¼esz polegaÄ‡

ChroÅ„ swoje aplikacje dziÄ™ki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciÄ…gÅ‚emu monitorowaniu.

BezpieczeÅ„stwo, na ktÃ³rym moÅ¼esz polegaÄ‡

Wbudowany menedÅ¼er Docker

Uruchamiaj i zarzÄ…dzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. WdraÅ¼aj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z Å‚atwoÅ›ciÄ….

Wbudowany menedÅ¼er Docker

Uruchom jednym klikniÄ™ciem

Uruchom swojÄ… aplikacjÄ™ natychmiast dziÄ™ki wstÄ™pnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez rÄ™cznej instalacji i skomplikowanych krokÃ³w konfiguracyjnych.

Uruchom jednym klikniÄ™ciem

BezpieczeÅ„stwo, na ktÃ³rym moÅ¼esz polegaÄ‡

ChroÅ„ swoje aplikacje dziÄ™ki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciÄ…gÅ‚emu monitorowaniu.

BezpieczeÅ„stwo, na ktÃ³rym moÅ¼esz polegaÄ‡

Wbudowany menedÅ¼er Docker

Uruchamiaj i zarzÄ…dzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. WdraÅ¼aj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z Å‚atwoÅ›ciÄ….

Wbudowany menedÅ¼er Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj siÄ™ globalnie.

Wybierz lokalizacjÄ™ serwera blisko odbiorcÃ³w, aby przyspieszyÄ‡ Å‚adowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce PÃ³Å‚nocnej, Europie, Azji i Ameryce PoÅ‚udniowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj siÄ™ globalnie.

Hosting Docker VPS, na ktÃ³ry moÅ¼esz liczyÄ‡

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