ILLA Builder to platforma programistyczna open-source low-code, która pozwala zespołom tworzyć narzędzia wewnętrzne, pulpity nawigacyjne i panele administracyjne bez rozległej inżynierii front-endowej. Biblioteka komponentów typu „przeciągnij i upuść” w połączeniu ze wsparciem dla ponad 40 integracji — w tym PostgreSQL, MySQL, REST API i GraphQL — oznacza, że programiści mogą łączyć się z rzeczywistymi źródłami danych i dostarczać działające aplikacje w ciągu godzin, a nie tygodni.

Samodzielne hostowanie ILLA Builder na Twoim VPS utrzymuje dane biznesowe w Twojej własnej infrastrukturze, eliminując obawy dotyczące polityk udostępniania danych SaaS lub cen za użytkownika. Kompleksowy obraz Docker zawiera wszystko, co potrzebne do uruchomienia platformy, z trwałymi woluminami zapewniającymi zachowanie Twoich projektów i połączonych zasobów podczas restartów i aktualizacji.