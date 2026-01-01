Wdróż ILLA Builder jednym kliknięciem.
Platforma low-code typu open source do wizualnego tworzenia narzędzi wewnętrznych, paneli kontrolnych i paneli administracyjnych.
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Co możesz zbudować z ILLA Builder
ILLA Builder to platforma programistyczna open-source low-code, która pozwala zespołom tworzyć narzędzia wewnętrzne, pulpity nawigacyjne i panele administracyjne bez rozległej inżynierii front-endowej. Biblioteka komponentów typu „przeciągnij i upuść” w połączeniu ze wsparciem dla ponad 40 integracji — w tym PostgreSQL, MySQL, REST API i GraphQL — oznacza, że programiści mogą łączyć się z rzeczywistymi źródłami danych i dostarczać działające aplikacje w ciągu godzin, a nie tygodni.
Samodzielne hostowanie ILLA Builder na Twoim VPS utrzymuje dane biznesowe w Twojej własnej infrastrukturze, eliminując obawy dotyczące polityk udostępniania danych SaaS lub cen za użytkownika. Kompleksowy obraz Docker zawiera wszystko, co potrzebne do uruchomienia platformy, z trwałymi woluminami zapewniającymi zachowanie Twoich projektów i połączonych zasobów podczas restartów i aktualizacji.
Główne cechy ILLA Builder
Kreator „przeciągnij i upuść”
Twórz interfejsy użytkownika z bogatej biblioteki komponentów — tabel, formularzy, wykresów i innych — przeciągając je na płótno, bez pisania kodu układu.
ponad 40 integracji danych
Połącz się bezpośrednio z PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, interfejsami API REST, GraphQL i innymi popularnymi usługami, aby zasilać Twoje aplikacje danymi w czasie rzeczywistym.
JavaScript wszędzie
Twórz niestandardową logikę bezpośrednio w kodzie JavaScript, aby przekształcać dane, wyzwalać akcje i dodawać warunkowe zachowania wykraczające poza to, co zazwyczaj umożliwiają narzędzia no-code.
Współpraca w czasie rzeczywistym
Wielu członków zespołu może edytować tę samą aplikację jednocześnie, co sprawia, że jest to praktyczne dla zespołów inżynieryjnych i operacyjnych do wspólnego tworzenia i iteracji.
Samodzielnie hostowana kontrola danych
Uruchamianie na Twoim własnym VPS utrzymuje wszystkie połączone źródła danych i logikę aplikacji w ramach Twojej infrastruktury, wspierając zgodność i wymagania dotyczące rezydencji danych.
Dlaczego warto uruchomić ILLA Builder na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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