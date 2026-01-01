SearXNG to metawyszukiwarka skupiona na prywatności, która jednocześnie przeszukuje Google, Bing, DuckDuckGo i dziesiątki innych dostawców wyszukiwania, zwracając zagregowane wyniki bez tworzenia profilu użytkownika ani przechowywania historii wyszukiwania. W przeciwieństwie do komercyjnych wyszukiwarek, które monetyzują zapytania poprzez profilowanie i targetowanie reklam, SearXNG zapewnia niefiltrowany dostęp do informacji w sieci.

Samodzielne hostowanie oznacza, że Twoje wyszukiwania przechodzą przez infrastrukturę, którą Ty kontrolujesz, zamiast przez publiczne instancje obsługiwane przez nieznane strony. Ty decydujesz, którzy dostawcy wyszukiwania są uwzględnieni, jak wyniki są filtrowane i kto może uzyskać dostęp do Twojej instancji — bez polegania na współdzielonych serwerach społecznościowych, które mogą doświadczać przestojów lub ograniczeń szybkości zapytań.