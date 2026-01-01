Wdróż SearXNG jednym kliknięciem.
Metawyszukiwarka szanująca prywatność, która agreguje wyniki z dziesiątek źródeł bez przechowywania zapytań i śledzenia użytkowników.
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Co możesz zbudować z SearXNG
SearXNG to metawyszukiwarka skupiona na prywatności, która jednocześnie przeszukuje Google, Bing, DuckDuckGo i dziesiątki innych dostawców wyszukiwania, zwracając zagregowane wyniki bez tworzenia profilu użytkownika ani przechowywania historii wyszukiwania. W przeciwieństwie do komercyjnych wyszukiwarek, które monetyzują zapytania poprzez profilowanie i targetowanie reklam, SearXNG zapewnia niefiltrowany dostęp do informacji w sieci.
Samodzielne hostowanie oznacza, że Twoje wyszukiwania przechodzą przez infrastrukturę, którą Ty kontrolujesz, zamiast przez publiczne instancje obsługiwane przez nieznane strony. Ty decydujesz, którzy dostawcy wyszukiwania są uwzględnieni, jak wyniki są filtrowane i kto może uzyskać dostęp do Twojej instancji — bez polegania na współdzielonych serwerach społecznościowych, które mogą doświadczać przestojów lub ograniczeń szybkości zapytań.
Główne cechy SearXNG
Brak logowania zapytań
Wyszukiwania nigdy nie są przechowywane ani łączone z Twoją tożsamością, eliminując profilowanie i śledzenie zachowań nieodłączne dla komercyjnych wyszukiwarek.
Agregacja wielu źródeł
Jednocześnie przeszukuje dziesiątki wyszukiwarek, redukując stronniczość wyników i zapewniając szerszy zasięg niż jakikolwiek pojedynczy dostawca.
Konfigurowalne Silniki
Wybierz dokładnie, którzy dostawcy wyszukiwania mają być uwzględnieni lub wykluczeni, dostosowując mieszankę wyników do Twoich potrzeb badawczych i preferencji prywatności.
Wyszukiwanie kategorii
Dedykowane kategorie wyszukiwania dla stron internetowych, obrazów, wideo, wiadomości i wyspecjalizowanych źródeł sprawiają, że wyniki są dopasowane do rodzaju treści, których potrzebujesz.
Brak plików cookie lub śledzenia
Działa bez plików cookie ani skryptów śledzących, dzięki czemu nadaje się do badań wrażliwych na prywatność i użytku w środowiskach o ograniczonym dostępie.
Dlaczego warto uruchomić SearXNG na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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