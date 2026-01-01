Manyfold to otwarty menedżer zasobów cyfrowych stworzony specjalnie dla entuzjastów druku 3D i twórców, którzy potrzebują uporządkować rosnące kolekcje plików STL, 3MF i innych plików modeli. W przeciwieństwie do ogólnych menedżerów plików, Manyfold natywnie rozumie pliki 3D, generując miniatury i interaktywne podglądy, śledząc twórców i licencje oraz grupując powiązane części w logiczne modele z tagami, opisami i niestandardowymi metadanymi.

Uruchomienie Manyfold na Twoim VPS utrzymuje tysiące płatnych i darmowych modeli, które zbierasz ze stron takich jak MakerWorld, Printables i Thingiverse, pod Twoją pełną kontrolą, z federacyjną warstwą ActivityPub pozwalającą Ci udostępniać kolekcje innym twórcom bez oddawania Twojej biblioteki zamkniętemu rynkowi.