Wdróż Manyfold jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany menedżer zasobów cyfrowych do organizowania, tagowania i podglądu Twojej biblioteki modeli do druku 3D.
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Co możesz zbudować z Manyfold
Manyfold to otwarty menedżer zasobów cyfrowych stworzony specjalnie dla entuzjastów druku 3D i twórców, którzy potrzebują uporządkować rosnące kolekcje plików STL, 3MF i innych plików modeli. W przeciwieństwie do ogólnych menedżerów plików, Manyfold natywnie rozumie pliki 3D, generując miniatury i interaktywne podglądy, śledząc twórców i licencje oraz grupując powiązane części w logiczne modele z tagami, opisami i niestandardowymi metadanymi.
Uruchomienie Manyfold na Twoim VPS utrzymuje tysiące płatnych i darmowych modeli, które zbierasz ze stron takich jak MakerWorld, Printables i Thingiverse, pod Twoją pełną kontrolą, z federacyjną warstwą ActivityPub pozwalającą Ci udostępniać kolekcje innym twórcom bez oddawania Twojej biblioteki zamkniętemu rynkowi.
Główne cechy Manyfold
Interaktywne podglądy 3D
Obracaj i sprawdzaj formaty STL, 3MF, OBJ i inne bezpośrednio w przeglądarce bez pobierania lub otwierania slicera.
Inteligentne tagowanie i metadane
Organizuj modele za pomocą hierarchicznych tagów, twórców, licencji i pól niestandardowych, aby Twoja biblioteka pozostała łatwa do przeszukiwania w miarę jej rozrastania się.
Kolekcje wielu użytkowników
Udostępniaj biblioteki członkom rodziny lub klubu, korzystając ze szczegółowych uprawnień dla poszczególnych użytkowników i kontroli dostępu opartej na rolach.
Udostępnianie federacyjne
Obserwuj inne instancje Manyfold przez ActivityPub, aby odkrywać i wymieniać modele bez zależności od centralnego rynku.
OIDC jednokrotne logowanie
Podłącz Manyfold do Authentik, Keycloak lub dowolnego dostawcy OIDC, aby scentralizować uwierzytelnianie w całym Twoim samodzielnie hostowanym stosie.
Automatyczne skanowanie biblioteki
Upuść foldery z istniejącymi modelami do woluminu pamięci masowej, a Manyfold zaimportuje, zdeduplikuje i zindeksuje je na bieżąco.
Dlaczego warto uruchomić Manyfold na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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