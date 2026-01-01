Yao to środowisko uruchomieniowe aplikacji full-stack typu open-source, które pozwala programistom tworzyć aplikacje internetowe, interfejsy API REST i panele administracyjne poprzez pisanie plików konfiguracyjnych JSON i YAML zamiast kodu backendu. Pierwotnie silnik low-code, Yao w wersji 1.0 ewoluowało w platformę agentów AI z natywną integracją MCP (Model Context Protocol), orkiestracją wielu agentów oraz wbudowanym konwersacyjnym interfejsem czatu.

W przeciwieństwie do tradycyjnych frameworków, Yao jest dostarczane jako pojedynczy plik binarny Go z wbudowaną bazą danych SQLite, silnikiem JavaScript V8 dla hooków TypeScript oraz systemem interfejsu użytkownika renderowanym po stronie serwera — co czyni go samodzielnym środowiskiem do tworzenia i uruchamiania aplikacji internetowych opartych na AI bez konieczności zarządzania oddzielnymi środowiskami uruchomieniowymi lub bazami danych.