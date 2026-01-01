Wdróż Yao jednym kliknięciem.
Środowisko uruchomieniowe typu open-source dla aplikacji i framework agentów AI do tworzenia aplikacji internetowych i API z konfiguracją JSON.
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Co możesz zbudować z Yao
Yao to środowisko uruchomieniowe aplikacji full-stack typu open-source, które pozwala programistom tworzyć aplikacje internetowe, interfejsy API REST i panele administracyjne poprzez pisanie plików konfiguracyjnych JSON i YAML zamiast kodu backendu. Pierwotnie silnik low-code, Yao w wersji 1.0 ewoluowało w platformę agentów AI z natywną integracją MCP (Model Context Protocol), orkiestracją wielu agentów oraz wbudowanym konwersacyjnym interfejsem czatu.
W przeciwieństwie do tradycyjnych frameworków, Yao jest dostarczane jako pojedynczy plik binarny Go z wbudowaną bazą danych SQLite, silnikiem JavaScript V8 dla hooków TypeScript oraz systemem interfejsu użytkownika renderowanym po stronie serwera — co czyni go samodzielnym środowiskiem do tworzenia i uruchamiania aplikacji internetowych opartych na AI bez konieczności zarządzania oddzielnymi środowiskami uruchomieniowymi lub bazami danych.
Główne cechy Yao
Kreator JSON API
Zdefiniuj punkty końcowe REST API, modele baz danych i panele administracyjne całkowicie w plikach konfiguracyjnych JSON/YAML, eliminując powtarzalny kod zaplecza.
Orkiestracja agentów AI
Natywna obsługa MCP i wykonywanie wieloagentowe pozwala Ci łączyć narzędzia AI, delegować zadania podagentom i uruchamiać równoległe przepływy pracy agentów z jednej konfiguracji.
Wbudowany silnik V8
Uruchamiaj logikę biznesową TypeScript i hooki bezpośrednio w Yao, korzystając z dołączonego środowiska uruchomieniowego V8 JavaScript — nie wymaga instalacji Node.js.
Interfejs użytkownika renderowany po stronie serwera
SUI Pages dostarcza system renderowania po stronie serwera oparty na komponentach do budowania pełnych interfejsów frontendowych bez oddzielnego frameworka JavaScript.
Wbudowane wyszukiwanie wektorowe
Zintegrowane wyszukiwanie wektorowe, graf wiedzy i możliwości GraphRAG napędzają semantyczne wyszukiwanie dokumentów oraz funkcje bazy wiedzy AI.
Dlaczego warto uruchomić Yao na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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