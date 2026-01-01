Wdróż Saltcorn jednym kliknięciem.
Open source kreator aplikacji no-code do tworzenia aplikacji webowych i mobilnych opartych na bazie danych, bez pisania kodu backendu.
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Co możesz zbudować z Saltcorn
Saltcorn to platforma no-code typu open-source do wizualnego tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych opartych na bazach danych. Definiuj tabele, konfiguruj bogate typy pól, projektuj układy w kreatorze typu „przeciągnij i upuść”, dołączaj akcje i przepływy pracy, a Saltcorn zajmie się backendem, uwierzytelnianiem, REST API i renderowaniem — bez potrzeby pisania kodu łączącego.
Samodzielne hostowanie Saltcorn na Twoim własnym VPS utrzymuje dane klientów, wewnętrzne rejestry i przesłane pliki w Twojej infrastrukturze zamiast w bazie danych dostawcy SaaS. Ty kontrolujesz retencję, integracje, instalacje wtyczek i role dostępu, i unikasz opłat za użytkownika w miarę rozwoju Twojego zespołu lub Twojej publiczności. Wdrożenie zawiera PostgreSQL i trwałe woluminy zarówno dla bazy danych, jak i przesłanych plików.
Główne cechy Saltcorn
Wizualny kreator układu
Projektuj widoki listy, edycji i wyświetlania za pomocą edytora "drag-and-drop" napędzanego przez Craft.js, łącząc pola, akcje i osadzone komponenty bez kodu szablonów.
Tabele relacyjne
Modeluj swoje dane za pomocą kolumn typowanych, kluczy obcych, pól obliczeniowych i ograniczeń w prawdziwym schemacie opartym na PostgreSQL, a nie w płaskim arkuszu kalkulacyjnym.
Ekosystem wtyczek
Zainstaluj wtyczki społeczności dla nowych typów pól, motywów, integracji, dostawców uwierzytelniania i zewnętrznych źródeł danych bezpośrednio z interfejsu administratora.
Przepływy pracy i działania
Uruchamiaj akcje po stronie serwera, zaplanowane zadania, webhooki i przepływy pracy oparte na Blockly, gdy zmieniają się rekordy, aby zautomatyzować logikę biznesową bez niestandardowych usług.
Dostęp oparty na rolach
Zdefiniuj role użytkowników i uprawnienia do widoków, tak aby wewnętrzni administratorzy, konta klientów i publiczni odwiedzający widzieli dokładnie te dane, które powinni.
Mobilny i offline
Generuj aplikacje mobilne oparte na Capacitorze z Twojego schematu i widoków Saltcorn, z synchronizacją danych offline z powrotem do centralnego magazynu PostgreSQL.
Dlaczego warto uruchomić Saltcorn na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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