Saltcorn to platforma no-code typu open-source do wizualnego tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych opartych na bazach danych. Definiuj tabele, konfiguruj bogate typy pól, projektuj układy w kreatorze typu „przeciągnij i upuść”, dołączaj akcje i przepływy pracy, a Saltcorn zajmie się backendem, uwierzytelnianiem, REST API i renderowaniem — bez potrzeby pisania kodu łączącego.

Samodzielne hostowanie Saltcorn na Twoim własnym VPS utrzymuje dane klientów, wewnętrzne rejestry i przesłane pliki w Twojej infrastrukturze zamiast w bazie danych dostawcy SaaS. Ty kontrolujesz retencję, integracje, instalacje wtyczek i role dostępu, i unikasz opłat za użytkownika w miarę rozwoju Twojego zespołu lub Twojej publiczności. Wdrożenie zawiera PostgreSQL i trwałe woluminy zarówno dla bazy danych, jak i przesłanych plików.