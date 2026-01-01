Wdróż Syncthing jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowa synchronizacja plików peer-to-peer, która utrzymuje Twoje dane prywatne i zaszyfrowane na wszystkich urządzeniach.
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Co możesz zbudować z Syncthing
Syncthing to zdecentralizowane narzędzie do synchronizacji plików, które w sposób ciągły synchronizuje pliki między Twoimi urządzeniami bez centralnego serwera. Wszystkie dane pozostają na Twoich urządzeniach i są przesyłane z szyfrowaniem TLS oraz doskonałą poufnością przekazywania — bez pośredników w chmurze, bez konieczności posiadania konta.
Samodzielne hostowanie Syncthing na VPS tworzy trwały węzeł synchronizacji, który pozostaje online 24/7, zapewniając, że wszystkie Twoje urządzenia są aktualne, nawet gdy niektóre są offline. Dzięki obsłudze wersjonowania folderów, rozwiązywania konfliktów i klientów międzyplatformowych, Syncthing jest alternatywą dla Dropbox i Google Drive, stawiającą na prywatność.
Główne cechy Syncthing
Brak centralnego serwera
Pliki synchronizują się bezpośrednio między Twoimi urządzeniami bez zewnętrznej pamięci masowej w chmurze, zachowując pełną kontrolę nad Twoimi danymi.
Kompleksowe szyfrowanie
Wszystkie transfery korzystają z TLS z doskonałym utajnianiem z wyprzedzeniem, co gwarantuje, że Twoje pliki nie mogą zostać przechwycone ani odczytane przez nikogo innego.
Elastyczne tryby folderów
Skonfiguruj foldery jako tylko do wysyłania, tylko do odbierania lub dwukierunkowe, aby precyzyjnie kontrolować przepływ danych między urządzeniami.
Wersjonowanie plików
Zachowaj historyczne wersje zmienionych lub usuniętych plików z konfigurowalnymi zasadami przechowywania, aby odzyskać dane po przypadkowych zmianach.
Klienci wieloplatformowi
Natywne aplikacje klienckie dla systemów Linux, Windows, macOS i Android utrzymują każde urządzenie w synchronizacji z jednego trwałego węzła VPS.
Dlaczego warto uruchomić Syncthing na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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