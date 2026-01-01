Syncthing to zdecentralizowane narzędzie do synchronizacji plików, które w sposób ciągły synchronizuje pliki między Twoimi urządzeniami bez centralnego serwera. Wszystkie dane pozostają na Twoich urządzeniach i są przesyłane z szyfrowaniem TLS oraz doskonałą poufnością przekazywania — bez pośredników w chmurze, bez konieczności posiadania konta.

Samodzielne hostowanie Syncthing na VPS tworzy trwały węzeł synchronizacji, który pozostaje online 24/7, zapewniając, że wszystkie Twoje urządzenia są aktualne, nawet gdy niektóre są offline. Dzięki obsłudze wersjonowania folderów, rozwiązywania konfliktów i klientów międzyplatformowych, Syncthing jest alternatywą dla Dropbox i Google Drive, stawiającą na prywatność.