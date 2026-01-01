Wdróż JupyterLab jednym kliknięciem.
Następnej generacji internetowe IDE dla interaktywnych notatników, terminali i edytorów kodu w ujednoliconym środowisku nauki o danych.
Wybierz plan VPS dla JupyterLab
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z JupyterLab
JupyterLab to nowoczesny następca Jupyter Notebook, oferujący elastyczny, wielopanelowy interfejs, który łączy interaktywne notatniki, terminal, edytor kodu, przeglądarkę plików i przeglądarki wyników w jednym środowisku pracy opartym na przeglądarce.
Obsługuje ponad 40 jąder językowych i integruje się z Git, bazami danych oraz pamięcią masową w chmurze dzięki bogatemu ekosystemowi rozszerzeń. Hostowanie JupyterLab na VPS zapewnia analitykom danych i badaczom dedykowane zasoby obliczeniowe bez limitów czasu wykonania, ograniczeń pamięci i resetowania sesji. Zainstalowane pakiety, skonfigurowane środowiska i buforowane zestawy danych utrzymują się między sesjami, eliminując ciągły cykl ponownej instalacji, typowy dla usług notatników w chmurze.
Główne cechy JupyterLab
Zunifikowany Obszar roboczy
Pracuj z notatnikami, terminalami, edytorami tekstu i przeglądarkami plików jednocześnie w konfigurowalnym interfejsie wielopanelowym — bez przełączania kontekstu między narzędziami.
Wielojęzyczne Jądra
Uruchamiaj Python, R, Julia i ponad 40 innych jąder językowych, przełączając się między nimi w ramach tej samej sesji, aby użyć najlepszego narzędzia do każdego zadania.
Wbudowany Terminal
Instaluj pakiety za pomocą pip lub conda, zarządzaj repozytoriami Git i uruchamiaj polecenia systemowe bezpośrednio z przeglądarki bez oddzielnego klienta SSH.
Współpraca w czasie rzeczywistym
Udostępniaj sesje notebooków ze współpracownikami w celu jednoczesnej edycji, umożliwiając analizę par na żywo i wspólne tworzenie modeli.
Ekosystem rozszerzeń
Rozszerz JupyterLab o integrację z Git, łączniki baz danych, inspektory zmiennych i narzędzia do wizualizacji za pośrednictwem rosnącej biblioteki rozszerzeń społeczności.
Dlaczego warto uruchomić JupyterLab na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.