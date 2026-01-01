BugSink to samodzielnie hostowana platforma do śledzenia błędów, która przechwytuje, grupuje i prezentuje wyjątki aplikacji w Twoich usługach w czasie rzeczywistym. Zbudowana w oparciu o Django i Pythona, zapewnia ślady stosu, kontekst błędu i deduplikację, których zespoły deweloperskie potrzebują do szybkiego diagnozowania i rozwiązywania problemów — bez wysyłania wrażliwych informacji debugowania do usługi zewnętrznej.

Samodzielne hostowanie na własnym VPS eliminuje ceny zależne od liczby błędów, usuwa obawy dotyczące rezydencji danych dla branż regulowanych i pozwala zintegrować śledzenie błędów bezpośrednio z Twoją istniejącą infrastrukturą. To wdrożenie łączy BugSink z MySQL w celu trwałego przechowywania błędów i automatycznie tworzy użytkownika administratora przy pierwszym uruchomieniu.