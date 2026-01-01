Wdróż BugSink jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma do śledzenia błędów, umożliwiająca monitorowanie wyjątków aplikacji z pełną kontrolą nad wrażliwymi danymi debugowania.
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Co możesz zbudować z BugSink
BugSink to samodzielnie hostowana platforma do śledzenia błędów, która przechwytuje, grupuje i prezentuje wyjątki aplikacji w Twoich usługach w czasie rzeczywistym. Zbudowana w oparciu o Django i Pythona, zapewnia ślady stosu, kontekst błędu i deduplikację, których zespoły deweloperskie potrzebują do szybkiego diagnozowania i rozwiązywania problemów — bez wysyłania wrażliwych informacji debugowania do usługi zewnętrznej.
Samodzielne hostowanie na własnym VPS eliminuje ceny zależne od liczby błędów, usuwa obawy dotyczące rezydencji danych dla branż regulowanych i pozwala zintegrować śledzenie błędów bezpośrednio z Twoją istniejącą infrastrukturą. To wdrożenie łączy BugSink z MySQL w celu trwałego przechowywania błędów i automatycznie tworzy użytkownika administratora przy pierwszym uruchomieniu.
Główne cechy BugSink
Automatyczne grupowanie błędów
Usuwa duplikaty i grupuje podobne wyjątki, aby Twój zespół widział jeden problem, który można rozwiązać, zamiast tysięcy identycznych alertów zalewających pulpit nawigacyjny.
Szczegółowe ślady stosu
Rejestruje pełne ślady stosu z kontekstem źródłowym i stanem zmiennych w momencie każdego błędu, dając programistom wszystko, co potrzebne do odtworzenia i naprawienia błędów.
Wielojęzyczna obsługa SDK
Integruje się z popularnymi SDK w wielu językach programowania i frameworkach, dzięki czemu możesz przekierowywać błędy ze wszystkich Twoich usług w jedno miejsce.
Powiadomienia w czasie rzeczywistym
Alerty uruchamiają się w momencie wykrycia nowych typów błędów, umożliwiając zespołom reagowanie, zanim problemy się nawarstwią i wpłyną na większą liczbę użytkowników.
Pełna Suwerenność Danych
Wszystkie dane o błędach, ślady stosu i kontekst użytkownika pozostają na Twoim VPS-ie, spełniając wymogi zgodności i zapobiegając wyciekowi wrażliwych informacji z Twojej infrastruktury.
Dlaczego warto uruchomić BugSink na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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