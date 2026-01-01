Do 69% zniżki na HandBrake

Wdróż HandBrake w instalacji na jedno kliknięcie.

Transkoder wideo typu open-source dostępny z dowolnej przeglądarki, z konwersją wsadową i automatycznym przetwarzaniem folderów monitorowanych.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż HandBrake w instalacji na jedno kliknięcie.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z HandBrake

HandBrake to najczęściej używany otwarty transcoder wideo, zdolny do konwersji praktycznie każdego formatu wideo na nowoczesne, szeroko kompatybilne formaty wyjściowe, takie jak MP4 i MKV. To wdrożenie uruchamia HandBrake w kontenerze Docker i przesyła jego pełny interfejs graficzny do Twojej przeglądarki za pomocą noVNC — bez konieczności instalacji na pulpicie. Otrzymujesz kompletny interfejs użytkownika HandBrake ze wszystkimi jego predefiniowanymi ustawieniami kodowania, obsługą napisów, znacznikami rozdziałów i opcjami akceleracji sprzętowej, dostępny z dowolnego urządzenia z nowoczesną przeglądarką.

Kontener zawiera funkcję folderu monitorowanego, która automatycznie konwertuje wszystkie pliki wideo, które wrzucisz do wyznaczonego katalogu wejściowego, co ułatwia uruchamianie nienadzorowanych zadań wsadowych na Twoim VPS.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy HandBrake

Przeglądarkowy interfejs graficzny

Pełny interfejs pulpitu HandBrake przesyła strumieniowo bezpośrednio do Twojej przeglądarki za pośrednictwem noVNC — uzyskaj do niego dostęp z dowolnego miejsca bez instalowania żadnego oprogramowania lokalnie.

Automatyczny folder monitorowany

Pliki umieszczone w folderze monitorowanym są automatycznie kolejkowane i konwertowane w tle, umożliwiając automatyczne przetwarzanie wsadowe bez ręcznej interakcji.

Szerokie wsparcie formatów

Akceptuje praktycznie każdy format źródłowy wideo i konwertuje do MP4, MKV lub WebM z precyzyjną kontrolą nad kodekami, przepływnościami, rozdzielczością i ścieżkami dźwiękowymi.

Ustawienia wstępne kodowania

Dziesiątki wbudowanych presetów są przeznaczone dla konkretnych urządzeń i poziomów jakości — od profili zoptymalizowanych pod kątem streamingu po wysokiej jakości kodowania archiwalne — skracając czas konfiguracji.

Obsługa napisów i rozdziałów

Importuj, wypal lub przepuść ścieżki napisów i znaczniki rozdziałów podczas konwersji, zachowując metadane z oryginalnego pliku źródłowego.

Dlaczego warto uruchomić HandBrake na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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