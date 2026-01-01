Wdróż HandBrake w instalacji na jedno kliknięcie.
Transkoder wideo typu open-source dostępny z dowolnej przeglądarki, z konwersją wsadową i automatycznym przetwarzaniem folderów monitorowanych.
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Co możesz zbudować z HandBrake
HandBrake to najczęściej używany otwarty transcoder wideo, zdolny do konwersji praktycznie każdego formatu wideo na nowoczesne, szeroko kompatybilne formaty wyjściowe, takie jak MP4 i MKV. To wdrożenie uruchamia HandBrake w kontenerze Docker i przesyła jego pełny interfejs graficzny do Twojej przeglądarki za pomocą noVNC — bez konieczności instalacji na pulpicie. Otrzymujesz kompletny interfejs użytkownika HandBrake ze wszystkimi jego predefiniowanymi ustawieniami kodowania, obsługą napisów, znacznikami rozdziałów i opcjami akceleracji sprzętowej, dostępny z dowolnego urządzenia z nowoczesną przeglądarką.
Kontener zawiera funkcję folderu monitorowanego, która automatycznie konwertuje wszystkie pliki wideo, które wrzucisz do wyznaczonego katalogu wejściowego, co ułatwia uruchamianie nienadzorowanych zadań wsadowych na Twoim VPS.
Główne cechy HandBrake
Przeglądarkowy interfejs graficzny
Pełny interfejs pulpitu HandBrake przesyła strumieniowo bezpośrednio do Twojej przeglądarki za pośrednictwem noVNC — uzyskaj do niego dostęp z dowolnego miejsca bez instalowania żadnego oprogramowania lokalnie.
Automatyczny folder monitorowany
Pliki umieszczone w folderze monitorowanym są automatycznie kolejkowane i konwertowane w tle, umożliwiając automatyczne przetwarzanie wsadowe bez ręcznej interakcji.
Szerokie wsparcie formatów
Akceptuje praktycznie każdy format źródłowy wideo i konwertuje do MP4, MKV lub WebM z precyzyjną kontrolą nad kodekami, przepływnościami, rozdzielczością i ścieżkami dźwiękowymi.
Ustawienia wstępne kodowania
Dziesiątki wbudowanych presetów są przeznaczone dla konkretnych urządzeń i poziomów jakości — od profili zoptymalizowanych pod kątem streamingu po wysokiej jakości kodowania archiwalne — skracając czas konfiguracji.
Obsługa napisów i rozdziałów
Importuj, wypal lub przepuść ścieżki napisów i znaczniki rozdziałów podczas konwersji, zachowując metadane z oryginalnego pliku źródłowego.
Dlaczego warto uruchomić HandBrake na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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