HandBrake to najczęściej używany otwarty transcoder wideo, zdolny do konwersji praktycznie każdego formatu wideo na nowoczesne, szeroko kompatybilne formaty wyjściowe, takie jak MP4 i MKV. To wdrożenie uruchamia HandBrake w kontenerze Docker i przesyła jego pełny interfejs graficzny do Twojej przeglądarki za pomocą noVNC — bez konieczności instalacji na pulpicie. Otrzymujesz kompletny interfejs użytkownika HandBrake ze wszystkimi jego predefiniowanymi ustawieniami kodowania, obsługą napisów, znacznikami rozdziałów i opcjami akceleracji sprzętowej, dostępny z dowolnego urządzenia z nowoczesną przeglądarką.

Kontener zawiera funkcję folderu monitorowanego, która automatycznie konwertuje wszystkie pliki wideo, które wrzucisz do wyznaczonego katalogu wejściowego, co ułatwia uruchamianie nienadzorowanych zadań wsadowych na Twoim VPS.