Wdróż FreeCAD jednym kliknięciem.
Darmowy parametryczny modeler CAD 3D dostępny z dowolnej przeglądarki za pośrednictwem KasmVNC, bez konieczności instalacji lokalnej.
Wybierz plan VPS dla FreeCAD
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z FreeCAD
FreeCAD to darmowy parametryczny modeler 3D CAD typu open-source, używany przez inżynierów, projektantów produktów i architektów na całym świecie. W przeciwieństwie do narzędzi opartych na siatkach, FreeCAD pracuje z precyzyjną geometrią opartą na ograniczeniach, dzięki czemu każdy wymiar może być modyfikowany w dowolnym momencie bez przebudowy modelu od podstaw. Ten szablon uruchamia FreeCAD na pulpicie dostępnym przez przeglądarkę za pośrednictwem KasmVNC, zamieniając dowolne urządzenie podłączone do internetu w wydajną stację roboczą CAD.
Samodzielne hostowanie FreeCAD na Twoim VPS oznacza, że Twoje środowisko inżynierskie — w tym niestandardowe makra, biblioteki części i pliki projektów — jest zawsze dostępne z dowolnego urządzenia bez konieczności zarządzania instalacjami oprogramowania na wielu maszynach. Trwała pamięć woluminów utrzymuje całą Twoją pracę nienaruszoną podczas aktualizacji kontenerów i ponownych uruchomień.
Główne cechy FreeCAD
Dostęp przez przeglądarkę
Pełny pulpit FreeCAD dostarczany za pośrednictwem KasmVNC, dostępny z dowolnej nowoczesnej przeglądarki bez konieczności instalowania czegokolwiek lokalnie.
Modelowanie parametryczne
Szkicownik oparty na wiązaniach i środowisko pracy Projektowanie części pozwalają modyfikować dowolny wymiar w dowolnym momencie bez przebudowy modelu.
Wielostanowiskowe środowisko
Dedykowane środowiska pracy do modelowania bryłowego, złożeń, rysunków technicznych, analizy FEM i wiele więcej w jednej aplikacji.
Obsługa standardowego formatu
Import i eksport plików STEP, IGES, STL, DXF i SVG dla kompatybilności z innymi narzędziami CAD i procesami produkcyjnymi.
Skryptowanie w Pythonie
Zautomatyzuj powtarzalne zadania, twórz niestandardowe makra i buduj nowe środowiska pracy za pomocą wbudowanego silnika skryptowego Python.
Dlaczego warto uruchomić FreeCAD na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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