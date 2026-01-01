FreeCAD to darmowy parametryczny modeler 3D CAD typu open-source, używany przez inżynierów, projektantów produktów i architektów na całym świecie. W przeciwieństwie do narzędzi opartych na siatkach, FreeCAD pracuje z precyzyjną geometrią opartą na ograniczeniach, dzięki czemu każdy wymiar może być modyfikowany w dowolnym momencie bez przebudowy modelu od podstaw. Ten szablon uruchamia FreeCAD na pulpicie dostępnym przez przeglądarkę za pośrednictwem KasmVNC, zamieniając dowolne urządzenie podłączone do internetu w wydajną stację roboczą CAD.

Samodzielne hostowanie FreeCAD na Twoim VPS oznacza, że Twoje środowisko inżynierskie — w tym niestandardowe makra, biblioteki części i pliki projektów — jest zawsze dostępne z dowolnego urządzenia bez konieczności zarządzania instalacjami oprogramowania na wielu maszynach. Trwała pamięć woluminów utrzymuje całą Twoją pracę nienaruszoną podczas aktualizacji kontenerów i ponownych uruchomień.