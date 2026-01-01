Wdróż OSRM jednym kliknięciem.
Wysokowydajny silnik routingu OpenStreetMap z wbudowanym interfejsem użytkownika do nawigacji samochodowej, rowerowej i pieszej.
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Co możesz zbudować z OSRM
OSRM (Open Source Routing Machine) to wysokowydajny silnik routingu dla najkrótszych ścieżek w sieciach drogowych zbudowany na podstawie danych OpenStreetMap. Umożliwia szczegółowe wskazówki nawigacyjne, izochrony, macierze odległości, dopasowywanie map i optymalizację podróży za pośrednictwem przejrzystego interfejsu HTTP API i jest używany w produkcji przez openstreetmap.org oraz wiele komercyjnych produktów mapowych.
Ten szablon zawiera oficjalny backend routingu wraz z oficjalnym frontendem do wskazówek, dzięki czemu otrzymujesz działający interfejs mapy od razu po uruchomieniu. Samodzielne hostowanie OSRM na własnym VPS eliminuje limity zapytań i poziomy cen, utrzymuje prywatność zapytań o lokalizację i pozwala na wymianę dowolnego regionu OpenStreetMap, którego potrzebujesz, bez udostępniania telemetrii stronom trzecim.
Główne cechy OSRM
Wbudowany interfejs użytkownika ze wskazówkami
Oficjalny frontend OSRM jest dostarczany wstępnie skonfigurowany z Twoim backendem, zapewniając Ci interaktywną mapę tras bez pisania żadnego kodu.
Trasowanie submilisekundowe
Silnik Multi-Level Dijkstra zwraca trasy o skali kontynentalnej w milisekundach, nawet na skromnym sprzęcie VPS.
Pełny routing API
Punkty końcowe dla tras, tabel, dopasowań, podróży, kafelków i najbliższych pozwalają tworzyć wskazówki dojazdu, macierze ETA, dopasowywanie map GPS oraz rozwiązania TSP na ich podstawie.
Niestandardowe regiony OSM
Skieruj dołączony kontener init na dowolny ekstrakt Geofabrik, aby obsługiwać routing dla zestawu danych obejmującego kraj, kontynent lub całą planetę, wybranego przez Ciebie.
Wiele profili podróży
Przełącz dołączony profil Lua między samochodem, rowerem a pieszym, aby dostosować trasowanie do przypadku użycia, który wdrażasz.
Brak limitów ani API keys
Wykonuj nieograniczone zapytania na Twojej własnej instancji bez limitów szybkości, niespodzianek w rozliczeniach ani udostępniania danych stronom trzecim.
Dlaczego warto uruchomić OSRM na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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