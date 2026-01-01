OSRM (Open Source Routing Machine) to wysokowydajny silnik routingu dla najkrótszych ścieżek w sieciach drogowych zbudowany na podstawie danych OpenStreetMap. Umożliwia szczegółowe wskazówki nawigacyjne, izochrony, macierze odległości, dopasowywanie map i optymalizację podróży za pośrednictwem przejrzystego interfejsu HTTP API i jest używany w produkcji przez openstreetmap.org oraz wiele komercyjnych produktów mapowych.

Ten szablon zawiera oficjalny backend routingu wraz z oficjalnym frontendem do wskazówek, dzięki czemu otrzymujesz działający interfejs mapy od razu po uruchomieniu. Samodzielne hostowanie OSRM na własnym VPS eliminuje limity zapytań i poziomy cen, utrzymuje prywatność zapytań o lokalizację i pozwala na wymianę dowolnego regionu OpenStreetMap, którego potrzebujesz, bez udostępniania telemetrii stronom trzecim.