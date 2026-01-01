Do 69% zniżki na OSRM

Wdróż OSRM jednym kliknięciem.

Wysokowydajny silnik routingu OpenStreetMap z wbudowanym interfejsem użytkownika do nawigacji samochodowej, rowerowej i pieszej.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z OSRM

OSRM (Open Source Routing Machine) to wysokowydajny silnik routingu dla najkrótszych ścieżek w sieciach drogowych zbudowany na podstawie danych OpenStreetMap. Umożliwia szczegółowe wskazówki nawigacyjne, izochrony, macierze odległości, dopasowywanie map i optymalizację podróży za pośrednictwem przejrzystego interfejsu HTTP API i jest używany w produkcji przez openstreetmap.org oraz wiele komercyjnych produktów mapowych.

Ten szablon zawiera oficjalny backend routingu wraz z oficjalnym frontendem do wskazówek, dzięki czemu otrzymujesz działający interfejs mapy od razu po uruchomieniu. Samodzielne hostowanie OSRM na własnym VPS eliminuje limity zapytań i poziomy cen, utrzymuje prywatność zapytań o lokalizację i pozwala na wymianę dowolnego regionu OpenStreetMap, którego potrzebujesz, bez udostępniania telemetrii stronom trzecim.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy OSRM

Wbudowany interfejs użytkownika ze wskazówkami

Oficjalny frontend OSRM jest dostarczany wstępnie skonfigurowany z Twoim backendem, zapewniając Ci interaktywną mapę tras bez pisania żadnego kodu.

Trasowanie submilisekundowe

Silnik Multi-Level Dijkstra zwraca trasy o skali kontynentalnej w milisekundach, nawet na skromnym sprzęcie VPS.

Pełny routing API

Punkty końcowe dla tras, tabel, dopasowań, podróży, kafelków i najbliższych pozwalają tworzyć wskazówki dojazdu, macierze ETA, dopasowywanie map GPS oraz rozwiązania TSP na ich podstawie.

Niestandardowe regiony OSM

Skieruj dołączony kontener init na dowolny ekstrakt Geofabrik, aby obsługiwać routing dla zestawu danych obejmującego kraj, kontynent lub całą planetę, wybranego przez Ciebie.

Wiele profili podróży

Przełącz dołączony profil Lua między samochodem, rowerem a pieszym, aby dostosować trasowanie do przypadku użycia, który wdrażasz.

Brak limitów ani API keys

Wykonuj nieograniczone zapytania na Twojej własnej instancji bez limitów szybkości, niespodzianek w rozliczeniach ani udostępniania danych stronom trzecim.

Dlaczego warto uruchomić OSRM na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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