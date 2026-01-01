Wdróż HomeHub jednym kliknięciem.
Pulpit rodzinny bez logowania do wspólnych notatek, list zakupów, obowiązków domowych, kalendarzy i wydatków w jednej prywatnej aplikacji PWA.
Wybierz plan VPS dla HomeHub
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z HomeHub
HomeHub to otwartoźródłowe, samodzielnie hostowane narzędzie rodzinne, które zamienia dowolny serwer w prywatny pulpit nawigacyjny dla każdego członka Twojego gospodarstwa domowego. Zaprojektowany do wspólnego użytku w sieci domowej, jest dostarczany jako progresywna aplikacja internetowa (PWA) bez konieczności logowania, dzięki czemu każdy członek rodziny może otworzyć ją w przeglądarce, zapisać na ekranie głównym i natychmiast rozpocząć współpracę nad notatkami, listami zakupów, obowiązkami domowymi i wspólnym kalendarzem.
Samodzielne hostowanie HomeHub sprawia, że dane gospodarstwa domowego — wydatki, nawyki zakupowe, rodzinne rutyny i przesłane pliki — pozostają w całości na Twoim własnym serwerze VPS, bez synchronizacji z chmurą stron trzecich, śledzenia czy opłat za użytkownika. Funkcje można włączać i wyłączać indywidualnie za pomocą pojedynczego pliku konfiguracyjnego YAML, dzięki czemu włączasz tylko te narzędzia, których Twoja rodzina faktycznie używa.
Główne cechy HomeHub
Wspólna lista zakupów
Wspólna lista zakupów z inteligentnymi sugestiami opartymi na poprzednich wpisach, dzięki czemu cała rodzina może dodawać produkty, gdy się skończą.
Śledzenie wydatków rodzinnych
Śledź wydatki domowe z obsługą cyklicznych rachunków, takich jak subskrypcje, media, mleko czy gazety, wszystko w jednej księdze.
Kalendarz i przypomnienia
Wspólny kalendarz z kategoriami oznaczonymi kolorami dla rachunków, szkoły, zdrowia i wydarzeń rodzinnych sprawia, że każdy członek rodziny jest na bieżąco.
Obowiązki i notatki
Lekki tracker obowiązków domowych i wspólna tablica na notatki umożliwiają członkom rodziny przypisywanie zadań i szybkie notowanie wiadomości bez dodatkowych aplikacji.
Wbudowane narzędzia
Zawiera książkę kucharską, śledzenie dat ważności, kompresor PDF, skracacz adresów URL, generator kodów QR i narzędzie do pobierania multimediów w jednej aplikacji PWA.
Prywatne domyślnie
Brak systemu kont, brak telemetrii i brak zależności od chmury — wszystkie dane pozostają w Twoim VPS i sieci domowej.
Dlaczego warto uruchomić HomeHub na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.