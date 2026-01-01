Do 69% zniżki na HomeHub

Wdróż HomeHub jednym kliknięciem.

Pulpit rodzinny bez logowania do wspólnych notatek, list zakupów, obowiązków domowych, kalendarzy i wydatków w jednej prywatnej aplikacji PWA.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż HomeHub jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla HomeHub

68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z HomeHub

HomeHub to otwartoźródłowe, samodzielnie hostowane narzędzie rodzinne, które zamienia dowolny serwer w prywatny pulpit nawigacyjny dla każdego członka Twojego gospodarstwa domowego. Zaprojektowany do wspólnego użytku w sieci domowej, jest dostarczany jako progresywna aplikacja internetowa (PWA) bez konieczności logowania, dzięki czemu każdy członek rodziny może otworzyć ją w przeglądarce, zapisać na ekranie głównym i natychmiast rozpocząć współpracę nad notatkami, listami zakupów, obowiązkami domowymi i wspólnym kalendarzem.

Samodzielne hostowanie HomeHub sprawia, że dane gospodarstwa domowego — wydatki, nawyki zakupowe, rodzinne rutyny i przesłane pliki — pozostają w całości na Twoim własnym serwerze VPS, bez synchronizacji z chmurą stron trzecich, śledzenia czy opłat za użytkownika. Funkcje można włączać i wyłączać indywidualnie za pomocą pojedynczego pliku konfiguracyjnego YAML, dzięki czemu włączasz tylko te narzędzia, których Twoja rodzina faktycznie używa.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy HomeHub

Wspólna lista zakupów

Wspólna lista zakupów z inteligentnymi sugestiami opartymi na poprzednich wpisach, dzięki czemu cała rodzina może dodawać produkty, gdy się skończą.

Śledzenie wydatków rodzinnych

Śledź wydatki domowe z obsługą cyklicznych rachunków, takich jak subskrypcje, media, mleko czy gazety, wszystko w jednej księdze.

Kalendarz i przypomnienia

Wspólny kalendarz z kategoriami oznaczonymi kolorami dla rachunków, szkoły, zdrowia i wydarzeń rodzinnych sprawia, że każdy członek rodziny jest na bieżąco.

Obowiązki i notatki

Lekki tracker obowiązków domowych i wspólna tablica na notatki umożliwiają członkom rodziny przypisywanie zadań i szybkie notowanie wiadomości bez dodatkowych aplikacji.

Wbudowane narzędzia

Zawiera książkę kucharską, śledzenie dat ważności, kompresor PDF, skracacz adresów URL, generator kodów QR i narzędzie do pobierania multimediów w jednej aplikacji PWA.

Prywatne domyślnie

Brak systemu kont, brak telemetrii i brak zależności od chmury — wszystkie dane pozostają w Twoim VPS i sieci domowej.

Dlaczego warto uruchomić HomeHub na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

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