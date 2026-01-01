HomeHub to otwartoźródłowe, samodzielnie hostowane narzędzie rodzinne, które zamienia dowolny serwer w prywatny pulpit nawigacyjny dla każdego członka Twojego gospodarstwa domowego. Zaprojektowany do wspólnego użytku w sieci domowej, jest dostarczany jako progresywna aplikacja internetowa (PWA) bez konieczności logowania, dzięki czemu każdy członek rodziny może otworzyć ją w przeglądarce, zapisać na ekranie głównym i natychmiast rozpocząć współpracę nad notatkami, listami zakupów, obowiązkami domowymi i wspólnym kalendarzem.

Samodzielne hostowanie HomeHub sprawia, że dane gospodarstwa domowego — wydatki, nawyki zakupowe, rodzinne rutyny i przesłane pliki — pozostają w całości na Twoim własnym serwerze VPS, bez synchronizacji z chmurą stron trzecich, śledzenia czy opłat za użytkownika. Funkcje można włączać i wyłączać indywidualnie za pomocą pojedynczego pliku konfiguracyjnego YAML, dzięki czemu włączasz tylko te narzędzia, których Twoja rodzina faktycznie używa.