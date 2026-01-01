Hoppscotch to nowoczesna, lekka platforma do tworzenia i testowania API, która obejmuje cały cykl życia API — od tworzenia i testowania żądań po dokumentowanie i udostępnianie kolekcji Twojemu zespołowi. Obsługuje REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events i WebRTC w jednym interfejsie, z zmiennymi środowiskowymi, skryptami przed żądaniem i zaawansowanymi opcjami uwierzytelniania, w tym OAuth 2.0.

Samodzielne hostowanie Hoppscotch na Twoim VPS przechowuje wszystkie klucze API, ładunki żądań i dane obszaru roboczego zespołu w całości na Twojej infrastrukturze, eliminując obawy o prywatność danych związane z klientami API opartymi na chmurze, jednocześnie eliminując koszty subskrypcji za każde stanowisko w miarę rozwoju Twojego zespołu.