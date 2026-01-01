Wdróż Hugo jednym kliknięciem.
Najszybszy na świecie generator stron statycznych do tworzenia stron z dokumentacją, blogów i portfolio.
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Co możesz zbudować z Hugo
Hugo to najszybszy na świecie generator statycznych stron, napisany w Go i zdolny do budowania kompletnych stron internetowych w milisekundy. Zasila portale dokumentacji, strony marketingowe, osobiste blogi i korporacyjne witryny internetowe dla zespołów, od indywidualnych deweloperów po duże organizacje, takie jak Kubernetes, Netlify i Let's Encrypt.
Samodzielne hostowanie Hugo na własnym VPS-ie zapewnia Ci trwałe środowisko deweloperskie dostępne z dowolnego miejsca — idealne dla rozproszonych zespołów, zautomatyzowanych potoków kompilacji i środowisk przejściowych. Szkielet Twojej witryny, konfiguracja motywu i zawartość są zawsze dostępne przez SSH bez polegania na żadnej zewnętrznej usłudze hostingowej.
Główne cechy Hugo
Milisekundowe czasy budowania
Hugo tworzy nawet duże witryny z tysiącami stron w mniej niż sekundę, dramatycznie szybciej niż generatory oparte na JavaScript.
Zero Zależności
Hugo jest dostarczany jako pojedynczy plik binarny bez zależności środowiskowych, eliminując konflikty wersji i upraszczając potoki wdrażania.
Wbudowany potok zasobów
Natywne przetwarzanie obrazów, łączenie JavaScript, kompilacja Sass i obsługa TailwindCSS bez dodatkowych narzędzi do kompilacji.
Serwer przeładowania na żywo
Wbudowany serwer deweloperski natychmiast odzwierciedla zmiany w treści i projekcie, przyspieszając iterację podczas tworzenia witryny.
Wielojęzyczne wsparcie
Natywne i18n z treścią dostosowaną do języka, adresami URL i menu upraszcza tworzenie wielojęzycznych stron bez wtyczek.
Dlaczego warto uruchomić Hugo na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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