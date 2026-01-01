Hugo to najszybszy na świecie generator statycznych stron, napisany w Go i zdolny do budowania kompletnych stron internetowych w milisekundy. Zasila portale dokumentacji, strony marketingowe, osobiste blogi i korporacyjne witryny internetowe dla zespołów, od indywidualnych deweloperów po duże organizacje, takie jak Kubernetes, Netlify i Let's Encrypt.

Samodzielne hostowanie Hugo na własnym VPS-ie zapewnia Ci trwałe środowisko deweloperskie dostępne z dowolnego miejsca — idealne dla rozproszonych zespołów, zautomatyzowanych potoków kompilacji i środowisk przejściowych. Szkielet Twojej witryny, konfiguracja motywu i zawartość są zawsze dostępne przez SSH bez polegania na żadnej zewnętrznej usłudze hostingowej.