Langflow to platforma open-source low-code, która umożliwia programistom i zespołom tworzenie aplikacji opartych na AI za pomocą wizualnego interfejsu. Łącz LLM-y, wektorowe bazy danych, API i źródła danych, przeciągając i upuszczając komponenty — bez konieczności pisania zbędnego kodu. Obsługuje OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini oraz modele hostowane lokalnie, ułatwiając tworzenie chatbotów, potoków RAG i przepływów pracy z wieloma agentami.

Hostowanie Langflow na Twoim własnym VPS utrzymuje przepływy pracy AI i dane konwersacji na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, eliminując blokadę dostawcy i zapewniając, że wrażliwe dokumenty przetwarzane przez potoki RAG nigdy nie opuszczają Twojego środowiska. Ten szablon zawiera PostgreSQL do niezawodnego przechowywania przepływów, użytkowników i stanu aplikacji.