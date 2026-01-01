Wdróż Langflow jednym kliknięciem.
Wizualny kreator przepływów pracy AI typu „przeciągnij i upuść” do tworzenia aplikacji LLM z OpenAI, Anthropic i modelami lokalnymi.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Langflow
Langflow to platforma open-source low-code, która umożliwia programistom i zespołom tworzenie aplikacji opartych na AI za pomocą wizualnego interfejsu. Łącz LLM-y, wektorowe bazy danych, API i źródła danych, przeciągając i upuszczając komponenty — bez konieczności pisania zbędnego kodu. Obsługuje OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini oraz modele hostowane lokalnie, ułatwiając tworzenie chatbotów, potoków RAG i przepływów pracy z wieloma agentami.
Hostowanie Langflow na Twoim własnym VPS utrzymuje przepływy pracy AI i dane konwersacji na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, eliminując blokadę dostawcy i zapewniając, że wrażliwe dokumenty przetwarzane przez potoki RAG nigdy nie opuszczają Twojego środowiska. Ten szablon zawiera PostgreSQL do niezawodnego przechowywania przepływów, użytkowników i stanu aplikacji.
Główne cechy Langflow
Wizualny kreator przepływu pracy
Twórz aplikacje LLM, łącząc komponenty na płótnie, bez pisania standardowego kodu potoku.
Obsługa wielu dostawców LLM
Przełączaj się między modelami OpenAI, Anthropic, Google Gemini i lokalnymi Ollama w ramach tego samego przepływu pracy.
Potoki RAG
Połącz wektorowe bazy danych z LLM, aby tworzyć przepływy pracy generowania rozszerzonego o wyszukiwanie, które odpowiadają na pytania z Twoich własnych dokumentów.
Wdrożenie API
Udostępnij dowolny ukończony przepływ pracy jako punkt końcowy API REST do integracji z aplikacjami produkcyjnymi.
Niestandardowe Komponenty
Twórz komponenty Python, aby rozszerzyć Langflow o zastrzeżoną logikę, wewnętrzne API lub wyspecjalizowane źródła danych.
Dlaczego warto uruchomić Langflow na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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