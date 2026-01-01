Wdróż InfluxDB 2 jednym kliknięciem.
Zunifikowana platforma szeregów czasowych łącząca bazę danych, wizualizację, alertowanie i przetwarzanie danych w jednej aplikacji.
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Co możesz zbudować z InfluxDB 2
InfluxDB 2 to specjalnie zaprojektowana platforma szeregów czasowych, która obsługuje pozyskiwanie, przechowywanie, wykonywanie zapytań, wizualizację i alertowanie w jednej aplikacji. Zbudowana na silniku pamięci masowej TSM z językiem zapytań Flux, zapewnia wysoką przepustowość pozyskiwania danych i wydajną kompresję wraz z nowoczesnym interfejsem użytkownika sieciowego — eliminując potrzebę integracji oddzielnych narzędzi, takich jak Grafana czy Kapacitor, dla podstawowych przepływów pracy w zakresie obserwowalności.
Samodzielne hostowanie InfluxDB 2 na Twoim własnym VPS eliminuje opłaty za punkt danych i koszty transferu danych, typowe dla zarządzanych ofert chmurowych. Otrzymujesz przewidywalne koszty dla flot urządzeń IoT, monitorowania infrastruktury i potoków danych finansowych, niezależnie od wolumenu pozyskiwania, z trwałą pamięcią masową na lata historycznej telemetrii.
Główne cechy InfluxDB 2
Język zapytań Flux
Flux to funkcjonalny język skryptowy stworzony specjalnie dla danych szeregów czasowych, umożliwiający transformacje, agregacje i łączenie danych z wielu źródeł w jednym zapytaniu.
Zintegrowany Web UI
Wbudowany interfejs zawiera wizualny kreator zapytań, edytor pulpitów nawigacyjnych i eksplorator danych, dzięki czemu do rozpoczęcia pracy nie jest wymagane żadne zewnętrzne narzędzie do wizualizacji.
Wbudowane powiadamianie
Skonfiguruj progi i kontrole deadman bezpośrednio w InfluxDB 2 z punktami końcowymi powiadomień dla Slacka, PagerDuty, webhooków HTTP i nie tylko.
Silnik zadań
Zaplanuj skrypty Flux do próbkowania w dół, transformacji ETL i agregacji danych bez zewnętrznych zadań cron ani oddzielnych usług potoków danych.
Kontrola dostępu oparta na tokenach
Szczegółowe tokeny odczytu/zapisu, ograniczone do konkretnych zasobników, umożliwiają precyzyjną kontrolę dostępu dla wielu zespołów i aplikacji współdzielących jedną instancję.
Dlaczego warto uruchomić InfluxDB 2 na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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