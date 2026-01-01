InfluxDB 2 to specjalnie zaprojektowana platforma szeregów czasowych, która obsługuje pozyskiwanie, przechowywanie, wykonywanie zapytań, wizualizację i alertowanie w jednej aplikacji. Zbudowana na silniku pamięci masowej TSM z językiem zapytań Flux, zapewnia wysoką przepustowość pozyskiwania danych i wydajną kompresję wraz z nowoczesnym interfejsem użytkownika sieciowego — eliminując potrzebę integracji oddzielnych narzędzi, takich jak Grafana czy Kapacitor, dla podstawowych przepływów pracy w zakresie obserwowalności.

Samodzielne hostowanie InfluxDB 2 na Twoim własnym VPS eliminuje opłaty za punkt danych i koszty transferu danych, typowe dla zarządzanych ofert chmurowych. Otrzymujesz przewidywalne koszty dla flot urządzeń IoT, monitorowania infrastruktury i potoków danych finansowych, niezależnie od wolumenu pozyskiwania, z trwałą pamięcią masową na lata historycznej telemetrii.