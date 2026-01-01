Wdróż instalację Mongo Express jednym kliknięciem.
Internetowy interfejs administracyjny dla MongoDB, który pozwala przeglądać, edytować i zarządzać bazami danych za pośrednictwem przeglądarki.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Mongo Express
Mongo Express to lekki, open-source'owy interfejs webowy dla MongoDB, zbudowany w oparciu o Node.js i Bootstrap 5. Pozwala on połączyć się z instancją MongoDB i natychmiast rozpocząć przeglądanie baz danych, eksplorowanie kolekcji, edytowanie dokumentów i uruchamianie zapytań — wszystko z poziomu karty przeglądarki, bez konieczności posiadania lokalnego klienta bazy danych. Interfejs obsługuje pełne operacje CRUD w bazach danych, kolekcjach i pojedynczych dokumentach, a także wspiera pełen zakres typów danych BSON, dzięki czemu dokumenty są wyświetlane i edytowane dokładnie.
Samodzielne hostowanie Mongo Express wraz z Twoją bazą danych MongoDB na VPS utrzymuje obie usługi w tej samej sieci prywatnej, dzięki czemu port Twojej bazy danych nigdy nie jest wystawiony na internet, podczas gdy interfejs administracyjny pozostaje dostępny przez HTTPS za pośrednictwem Traefik.
Główne cechy Mongo Express
Pełne operacje CRUD
Twórz, odczytuj, aktualizuj i usuwaj bazy danych, kolekcje i dokumenty za pomocą przejrzystego interfejsu przeglądarki bez pisania żadnych poleceń shella.
Wbudowany edytor dokumentów
Edytuj dokumenty bezpośrednio w UI z pełną obsługą typów BSON, dzięki czemu wartości takie jak ObjectId, Date i NumberLong są obsługiwane prawidłowo.
Importowanie i eksportowanie kolekcji
Importuj i eksportuj dane kolekcji w formacie JSON do migracji, kopii zapasowych lub udostępniania migawek zestawów danych między środowiskami.
Zarządzanie indeksami
Wyświetlaj, twórz i usuwaj indeksy w dowolnej kolekcji, aby zrozumieć i zoptymalizować wydajność zapytań bez opuszczania przeglądarki.
Zarządzanie plikami GridFS
Przeglądaj i zarządzaj dużymi plikami przechowywanymi w zasobnikach MongoDB GridFS bezpośrednio przez UI.
Dlaczego warto uruchomić Mongo Express na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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