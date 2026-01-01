Paisa to samodzielnie hostowany tracker finansów osobistych, zbudowany w oparciu o model księgowości podwójnego zapisu. Daje Ci precyzyjny, kompletny obraz Twoich finansów — aktywów, pasywów, dochodów, wydatków i wartości netto — śledzonych za pomocą plików dziennika w formacie zwykłego tekstu, które w pełni należą do Ciebie. W przeciwieństwie do aplikacji finansowych opartych na chmurze, wszystkie Twoje dane pozostają na Twoim własnym serwerze, bez opłat abonamentowych i bez dostępu osób trzecich do Twoich zapisów finansowych.

Interfejs internetowy przekształca Twój dziennik księgowy w interaktywne pulpity nawigacyjne: zestawienia wydatków według kategorii, wykresy alokacji aktywów, prognozy celów emerytalnych oraz śledzenie zwrotów z inwestycji dla funduszy inwestycyjnych i akcji. Obsługa wielu walut pozwala zarządzać finansami rozłożonymi na różne kraje lub klasy aktywów.