Wdróż Paisa jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowy tracker finansów osobistych wykorzystujący księgowość podwójnego zapisu dla pełnej widoczności aktywów, wydatków i wartości netto.
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Co możesz zbudować z Paisa
Paisa to samodzielnie hostowany tracker finansów osobistych, zbudowany w oparciu o model księgowości podwójnego zapisu. Daje Ci precyzyjny, kompletny obraz Twoich finansów — aktywów, pasywów, dochodów, wydatków i wartości netto — śledzonych za pomocą plików dziennika w formacie zwykłego tekstu, które w pełni należą do Ciebie. W przeciwieństwie do aplikacji finansowych opartych na chmurze, wszystkie Twoje dane pozostają na Twoim własnym serwerze, bez opłat abonamentowych i bez dostępu osób trzecich do Twoich zapisów finansowych.
Interfejs internetowy przekształca Twój dziennik księgowy w interaktywne pulpity nawigacyjne: zestawienia wydatków według kategorii, wykresy alokacji aktywów, prognozy celów emerytalnych oraz śledzenie zwrotów z inwestycji dla funduszy inwestycyjnych i akcji. Obsługa wielu walut pozwala zarządzać finansami rozłożonymi na różne kraje lub klasy aktywów.
Główne cechy Paisa
Księgowość podwójnego zapisu
Każda transakcja jest rejestrowana z odpowiadającymi sobie zapisami debetowymi i kredytowymi, co zapewnia Tobie matematycznie precyzyjne śledzenie, które automatycznie wykrywa błędy.
Panel wartości netto
Pojedynczy widok agreguje wszystkie aktywa i pasywa w czasie, pokazując, jak Twoja ogólna sytuacja finansowa zmienia się z miesiąca na miesiąc.
Śledzenie zwrotu z inwestycji
Śledź wyniki funduszy inwestycyjnych i akcji za pomocą obliczeń XIRR, abyś zawsze znał(a) rzeczywisty roczny zwrot z każdej posiadanej inwestycji.
Analiza budżetu vs wykonania
Porównaj planowane wydatki z rzeczywistymi wydatkami według kategorii, aby zidentyfikować, gdzie Twoje pieniądze faktycznie trafiają, w porównaniu do tego, gdzie planowałeś je wydać.
Pliki danych w postaci zwykłego tekstu
Wszystkie dane finansowe są przechowywane w czytelnych dla człowieka plikach dziennika, które można edytować, kontrolować wersje i tworzyć kopie zapasowe niezależnie od aplikacji.
Dlaczego warto uruchomić Paisa na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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