Do 69% zniżki na Paisa

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Otwartoźródłowy tracker finansów osobistych wykorzystujący księgowość podwójnego zapisu dla pełnej widoczności aktywów, wydatków i wartości netto.

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4 TB przepustowości
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
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93,99/mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Paisa

Paisa to samodzielnie hostowany tracker finansów osobistych, zbudowany w oparciu o model księgowości podwójnego zapisu. Daje Ci precyzyjny, kompletny obraz Twoich finansów — aktywów, pasywów, dochodów, wydatków i wartości netto — śledzonych za pomocą plików dziennika w formacie zwykłego tekstu, które w pełni należą do Ciebie. W przeciwieństwie do aplikacji finansowych opartych na chmurze, wszystkie Twoje dane pozostają na Twoim własnym serwerze, bez opłat abonamentowych i bez dostępu osób trzecich do Twoich zapisów finansowych.

Interfejs internetowy przekształca Twój dziennik księgowy w interaktywne pulpity nawigacyjne: zestawienia wydatków według kategorii, wykresy alokacji aktywów, prognozy celów emerytalnych oraz śledzenie zwrotów z inwestycji dla funduszy inwestycyjnych i akcji. Obsługa wielu walut pozwala zarządzać finansami rozłożonymi na różne kraje lub klasy aktywów.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Paisa

Księgowość podwójnego zapisu

Każda transakcja jest rejestrowana z odpowiadającymi sobie zapisami debetowymi i kredytowymi, co zapewnia Tobie matematycznie precyzyjne śledzenie, które automatycznie wykrywa błędy.

Panel wartości netto

Pojedynczy widok agreguje wszystkie aktywa i pasywa w czasie, pokazując, jak Twoja ogólna sytuacja finansowa zmienia się z miesiąca na miesiąc.

Śledzenie zwrotu z inwestycji

Śledź wyniki funduszy inwestycyjnych i akcji za pomocą obliczeń XIRR, abyś zawsze znał(a) rzeczywisty roczny zwrot z każdej posiadanej inwestycji.

Analiza budżetu vs wykonania

Porównaj planowane wydatki z rzeczywistymi wydatkami według kategorii, aby zidentyfikować, gdzie Twoje pieniądze faktycznie trafiają, w porównaniu do tego, gdzie planowałeś je wydać.

Pliki danych w postaci zwykłego tekstu

Wszystkie dane finansowe są przechowywane w czytelnych dla człowieka plikach dziennika, które można edytować, kontrolować wersje i tworzyć kopie zapasowe niezależnie od aplikacji.

Dlaczego warto uruchomić Paisa na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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