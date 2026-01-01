phpBB to najczęściej używana otwartoźródłowa platforma forum w sieci, napędzająca setki tysięcy społeczności od ponad dwóch dekad. Zbudowana w PHP z naciskiem na tradycyjne struktury kategorii i podforów, daje moderatorom szczegółową kontrolę nad uprawnieniami, grupami użytkowników i przebiegiem dyskusji bez zależności od usług w chmurze czy licencjonowania na użytkownika.

Samodzielne hostowanie phpBB na Twoim własnym VPS utrzymuje każdy post, konto użytkownika i załącznik pod Twoją kontrolą, z pełnym dostępem do bazy danych, systemu plików oraz tysięcy darmowych rozszerzeń i stylów utrzymywanych przez społeczność phpBB.