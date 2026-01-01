Wdróż phpBB jednym kliknięciem.
Klasyczna open-source'owa tablica ogłoszeń PHP do budowania ustrukturyzowanych forów dyskusyjnych i społeczności internetowych.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z phpBB
phpBB to najczęściej używana otwartoźródłowa platforma forum w sieci, napędzająca setki tysięcy społeczności od ponad dwóch dekad. Zbudowana w PHP z naciskiem na tradycyjne struktury kategorii i podforów, daje moderatorom szczegółową kontrolę nad uprawnieniami, grupami użytkowników i przebiegiem dyskusji bez zależności od usług w chmurze czy licencjonowania na użytkownika.
Samodzielne hostowanie phpBB na Twoim własnym VPS utrzymuje każdy post, konto użytkownika i załącznik pod Twoją kontrolą, z pełnym dostępem do bazy danych, systemu plików oraz tysięcy darmowych rozszerzeń i stylów utrzymywanych przez społeczność phpBB.
Główne cechy phpBB
Szczegółowe uprawnienia
Skonfiguruj uprawnienia do czytania, publikowania i moderowania dla każdego forum, grupy użytkowników lub indywidualnego konta w celu precyzyjnej kontroli społeczności.
Ekosystem rozszerzeń
Tysiące darmowych rozszerzeń społeczności dodają narzędzia SEO, ochronę przed spamem, logowanie społecznościowe i wiele więcej bez modyfikowania kodu źródłowego.
Niestandardowe style i motywy
Zmień domyślny styl prosilver na motywy społeczności lub stwórz własny wygląd, używając systemu szablonów phpBB opartego na Twig.
Wbudowane narzędzia moderacji
Ostrzegaj, banuj, blokuj, dziel i łącz tematy za pomocą dedykowanego panelu kontrolnego moderatora i szczegółowego rejestrowania audytu.
Obsługa wielojęzyczna
Ponad 60 oficjalnych pakietów językowych pozwala Ci prowadzić fora w Twoim ojczystym języku lub hostować wielojęzyczne społeczności.
BBCode i załączniki
Klasyczne formatowanie BBCode plus załączniki plików i obrazów sprawiają, że posty są znajome dla długoletnich użytkowników forum.
Dlaczego warto uruchomić phpBB na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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