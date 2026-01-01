Do 69% zniÅ¼ki na Speedtest Tracker

Deploy Speedtest Tracker in one click installation.

Self-hosted internet speed monitoring that runs automated tests on a schedule and stores historical performance data with charts.

Uruchom swojÄ… aplikacjÄ™ natychmiast
BezpÅ‚atne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarzÄ…dzany przez AI
23,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniÄ™dzy
Deploy Speedtest Tracker in one click installation.

Wybierz plan VPS dla Speedtest Tracker

68% zniÅ¼ki
KVM 1
74,99zÅ‚
23,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 51,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamiÄ™ci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowoÅ›ci
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniÅ¼ki
KVM 2
91,99zÅ‚
34,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 64,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamiÄ™ci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowoÅ›ci
69% zniÅ¼ki
KVM 4
153,99zÅ‚
46,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 119,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamiÄ™ci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowoÅ›ci
66% zniÅ¼ki
KVM 8
277,99zÅ‚
93,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 213,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamiÄ™ci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowoÅ›ci
68% zniÅ¼ki
KVM 1
74,99zÅ‚
23,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 51,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamiÄ™ci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowoÅ›ci
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniÅ¼ki
KVM 2
91,99zÅ‚
34,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 64,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamiÄ™ci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowoÅ›ci
69% zniÅ¼ki
KVM 4
153,99zÅ‚
46,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 119,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamiÄ™ci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowoÅ›ci
66% zniÅ¼ki
KVM 8
277,99zÅ‚
93,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 213,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamiÄ™ci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowoÅ›ci

KaÅ¼dy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze wiÄ™cej

MenedÅ¼er Docker
Szybki dostÄ™p do logÃ³w kontenerÃ³w
Aktualizacje jednym klikniÄ™ciem
Procesory AMD EPYC
PamiÄ™Ä‡ masowa SSD NVMe
PrÄ™dkoÅ›Ä‡ sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na caÅ‚ym Å›wiecie
Darmowa domena na 1 rok
MenedÅ¼er Docker
Szybki dostÄ™p do logÃ³w kontenerÃ³w
Aktualizacje jednym klikniÄ™ciem
Procesory AMD EPYC
PamiÄ™Ä‡ masowa SSD NVMe
PrÄ™dkoÅ›Ä‡ sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na caÅ‚ym Å›wiecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany sÄ… opÅ‚acane z gÃ³ry. MiesiÄ™czna stawka odzwierciedla caÅ‚kowitÄ… cenÄ™ planu podzielonÄ… przez liczbÄ™ miesiÄ™cy w planie.

Co moÅ¼esz zbudowaÄ‡ z Speedtest Tracker

Speedtest Tracker automatically runs scheduled internet speed tests via Ookla and records download speeds, upload speeds, latency, and packet loss in a local SQLite database. Results are displayed in an intuitive web dashboard with historical charts and trend visualization, giving you a clear, continuous record of your connection quality over time.

Self-hosting means your performance data stays on your own infrastructure. You control the test schedule, retention policy, and alert thresholds â€” with no data shared with third-party analytics platforms.

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Co moÅ¼esz zbudowaÄ‡ z {name}

GÅ‚Ã³wne cechy Speedtest Tracker

Automated scheduling

Runs speed tests on a configurable schedule so you build a continuous performance record without any manual intervention.

Historical charts

Visualizes download speed, upload speed, latency, and packet loss over time so you can spot trends and identify recurring issues.

Performance alerts

Notifies you when speeds drop below thresholds you define, enabling proactive troubleshooting before issues impact users.

Lightweight SQLite backend

Stores all test results locally in SQLite with no external database required, keeping the deployment simple and self-contained.

ISP accountability

Maintains a timestamped record of actual connection performance that can be used to validate SLA compliance with your internet provider.

Dlaczego warto uruchomiÄ‡ Speedtest Tracker na Hostinger

Uruchom jednym klikniÄ™ciem

Uruchom swojÄ… aplikacjÄ™ natychmiast dziÄ™ki wstÄ™pnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez rÄ™cznej instalacji i skomplikowanych krokÃ³w konfiguracyjnych.

Uruchom jednym klikniÄ™ciem

BezpieczeÅ„stwo, na ktÃ³rym moÅ¼esz polegaÄ‡

ChroÅ„ swoje aplikacje dziÄ™ki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciÄ…gÅ‚emu monitorowaniu.

BezpieczeÅ„stwo, na ktÃ³rym moÅ¼esz polegaÄ‡

Wbudowany menedÅ¼er Docker

Uruchamiaj i zarzÄ…dzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. WdraÅ¼aj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z Å‚atwoÅ›ciÄ….

Wbudowany menedÅ¼er Docker

Uruchom jednym klikniÄ™ciem

Uruchom swojÄ… aplikacjÄ™ natychmiast dziÄ™ki wstÄ™pnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez rÄ™cznej instalacji i skomplikowanych krokÃ³w konfiguracyjnych.

Uruchom jednym klikniÄ™ciem

BezpieczeÅ„stwo, na ktÃ³rym moÅ¼esz polegaÄ‡

ChroÅ„ swoje aplikacje dziÄ™ki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciÄ…gÅ‚emu monitorowaniu.

BezpieczeÅ„stwo, na ktÃ³rym moÅ¼esz polegaÄ‡

Wbudowany menedÅ¼er Docker

Uruchamiaj i zarzÄ…dzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. WdraÅ¼aj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z Å‚atwoÅ›ciÄ….

Wbudowany menedÅ¼er Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj siÄ™ globalnie.

Wybierz lokalizacjÄ™ serwera blisko odbiorcÃ³w, aby przyspieszyÄ‡ Å‚adowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce PÃ³Å‚nocnej, Europie, Azji i Ameryce PoÅ‚udniowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj siÄ™ globalnie.

Hosting Docker VPS, na ktÃ³ry moÅ¼esz liczyÄ‡

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30-dniowa gwarancja zwrotu pieniÄ™dzy

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