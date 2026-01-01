Rocket.Chat to w pełni otwartoźródłowa platforma komunikacji zespołowej, której zaufało ponad 12 milionów użytkowników i wdrożona w tysiącach organizacji na całym świecie, w tym w NASA, Marynarce Wojennej USA i Deutsche Telekom. Zapewnia kanały, wiadomości bezpośrednie, wideokonferencje, udostępnianie plików, udostępnianie ekranu oraz rozbudowany ekosystem integracji — wszystko bez polegania na infrastrukturze stron trzecich.

Samodzielne hostowanie Rocket.Chat na Twoim własnym VPS daje Twojemu zespołowi prywatne centrum komunikacji z zerowymi opłatami za użytkownika i pełną kontrolą nad Twoimi danymi. To wdrożenie wykorzystuje MongoDB z zestawem replik dla wysokiej integralności danych, zapewniając, że Twoje wiadomości, pliki i historia rozmów pozostaną trwałe i dostępne. Początkowe konto administratora jest tworzone automatycznie przy użyciu danych uwierzytelniających skonfigurowanych podczas wdrażania.