Wdróż Rocket.Chat jednym kliknięciem.
Platforma typu open-source do komunikacji zespołowej, oferująca wiadomości w czasie rzeczywistym, połączenia wideo i pełną własność danych.
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Co możesz zbudować z Rocket.Chat
Rocket.Chat to w pełni otwartoźródłowa platforma komunikacji zespołowej, której zaufało ponad 12 milionów użytkowników i wdrożona w tysiącach organizacji na całym świecie, w tym w NASA, Marynarce Wojennej USA i Deutsche Telekom. Zapewnia kanały, wiadomości bezpośrednie, wideokonferencje, udostępnianie plików, udostępnianie ekranu oraz rozbudowany ekosystem integracji — wszystko bez polegania na infrastrukturze stron trzecich.
Samodzielne hostowanie Rocket.Chat na Twoim własnym VPS daje Twojemu zespołowi prywatne centrum komunikacji z zerowymi opłatami za użytkownika i pełną kontrolą nad Twoimi danymi. To wdrożenie wykorzystuje MongoDB z zestawem replik dla wysokiej integralności danych, zapewniając, że Twoje wiadomości, pliki i historia rozmów pozostaną trwałe i dostępne. Początkowe konto administratora jest tworzone automatycznie przy użyciu danych uwierzytelniających skonfigurowanych podczas wdrażania.
Główne cechy Rocket.Chat
Wiadomości w czasie rzeczywistym
Zorganizowane rozmowy zespołowe w stałych kanałach z wątkami, reakcjami, przypinaniem wiadomości i wyszukiwaniem pełnotekstowym w całej historii.
Rozmowy wideo i audio
Wbudowane wideokonferencje z udostępnianiem ekranu za pośrednictwem Jitsi, BigBlueButton lub natywnego WebRTC — nie są wymagane żadne zewnętrzne narzędzia do spotkań.
Wielokanałowa skrzynka odbiorcza
Zarządzaj rozmowami z klientami z LiveChat, poczty e-mail, WhatsApp, Telegrama i innych kanałów w jednej ujednoliconej skrzynce odbiorczej.
Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa
LDAP, SAML SSO, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, szyfrowanie end-to-end i szczegółowa kontrola dostępu oparta na rolach dla środowisk o rygorystycznych wymogach zgodności.
Rozbudowane integracje
Połącz się z GitHub, Jira, GitLab i setkami innych narzędzi za pośrednictwem webhooków, poleceń slash i wbudowanego rynku aplikacji.
Dlaczego warto uruchomić Rocket.Chat na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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