Teedy to system zarządzania dokumentami o otwartym kodzie źródłowym, który zamienia stos zeskanowanych dokumentów, plików PDF i plików cyfrowych w uporządkowane, przeszukiwalne archiwum. Każdy przesłany dokument jest przetwarzany przez OCR, dzięki czemu jego tekst staje się w pełni przeszukiwalny, a elastyczny system tagów, hierarchicznych kategorii i niestandardowych metadanych utrzymuje duże kolekcje w porządku. Czysty, responsywny interfejs internetowy, konta dla wielu użytkowników z precyzyjnymi uprawnieniami oraz kompletne REST API sprawiają, że jest on odpowiedni zarówno dla osób indywidualnych, jak i małych zespołów.

Samodzielne hostowanie Teedy na własnym VPS-ie pozwala przechowywać wrażliwe dokumenty — umowy, faktury, zeznania podatkowe i dokumenty tożsamości — w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, zamiast w chmurze zewnętrznej, jednocześnie zapewniając OCR, wyszukiwanie pełnotekstowe i wersjonowanie przyjazne dla audytu od razu po wyjęciu z pudełka.