Wdróż Teedy jednym kliknięciem.
System zarządzania dokumentami typu open-source z rozpoznawaniem znaków (OCR) i wyszukiwaniem pełnotekstowym do organizowania skanów, plików PDF i plików.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Teedy
Teedy to system zarządzania dokumentami o otwartym kodzie źródłowym, który zamienia stos zeskanowanych dokumentów, plików PDF i plików cyfrowych w uporządkowane, przeszukiwalne archiwum. Każdy przesłany dokument jest przetwarzany przez OCR, dzięki czemu jego tekst staje się w pełni przeszukiwalny, a elastyczny system tagów, hierarchicznych kategorii i niestandardowych metadanych utrzymuje duże kolekcje w porządku. Czysty, responsywny interfejs internetowy, konta dla wielu użytkowników z precyzyjnymi uprawnieniami oraz kompletne REST API sprawiają, że jest on odpowiedni zarówno dla osób indywidualnych, jak i małych zespołów.
Samodzielne hostowanie Teedy na własnym VPS-ie pozwala przechowywać wrażliwe dokumenty — umowy, faktury, zeznania podatkowe i dokumenty tożsamości — w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, zamiast w chmurze zewnętrznej, jednocześnie zapewniając OCR, wyszukiwanie pełnotekstowe i wersjonowanie przyjazne dla audytu od razu po wyjęciu z pudełka.
Główne cechy Teedy
Ekstrakcja tekstu OCR
Automatycznie wyodrębnia tekst ze zeskanowanych obrazów i plików PDF za pomocą wbudowanej technologii OCR, dzięki czemu każdy dokument jest w pełni przeszukiwalny.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Przeszukaj całe archiwum według zawartości dokumentów, tagów lub metadanych, aby zlokalizować dowolny plik w kilka sekund.
Tagi i metadane
Organizuj dokumenty za pomocą hierarchicznych tagów, niestandardowych pól metadanych i relacji zamiast sztywnych drzew folderów.
Uprawnienia wieloużytkownikowe
Twórz konta użytkowników i grup ze szczegółowymi listami kontroli dostępu, aby zespoły bezpiecznie udostępniały dokumenty.
REST API i automatyzacja
Zautomatyzuj przesyłanie, pozyskiwanie i integracje za pomocą kompletnego interfejsu API REST oraz obsługi importu z poczty e-mail.
Dlaczego warto uruchomić Teedy na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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