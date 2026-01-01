Coai (Chat Nio) to otwartoźródłowa platforma agregująca AI, która łączy OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen i ponad 20 innych dostawców modeli językowych za jednym hostowanym interfejsem. Wykracza poza prosty interfejs czatu, dodając poziomy subskrypcji, limity tokenów na użytkownika, wydawanie kluczy API i rozliczanie zużycia — co czyni ją praktyczną dla zespołów, które muszą oferować kontrolowany dostęp do LLM wielu użytkownikom bez ujawniania kluczy dostawców nadrzędnych.

Samodzielne hostowanie Coai na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad tym, które modele są dostępne, ile może zużyć każdy poziom użytkownika i jak wyglądają Twoje całkowite wydatki na API — bez płacenia opłat za każde miejsce w zarządzanej usłudze agregacji.