Do 69% zniżki na Coai

Wdróż Coai jednym kliknięciem.

Samodzielnie hostowana platforma agregująca AI łącząca OpenAI, Claude, Gemini i ponad 20 dostawców z zarządzaniem wieloma użytkownikami i limitami użytkowania.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99  zł /mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Coai jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Coai

Coai (Chat Nio) to otwartoźródłowa platforma agregująca AI, która łączy OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen i ponad 20 innych dostawców modeli językowych za jednym hostowanym interfejsem. Wykracza poza prosty interfejs czatu, dodając poziomy subskrypcji, limity tokenów na użytkownika, wydawanie kluczy API i rozliczanie zużycia — co czyni ją praktyczną dla zespołów, które muszą oferować kontrolowany dostęp do LLM wielu użytkownikom bez ujawniania kluczy dostawców nadrzędnych.

Samodzielne hostowanie Coai na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad tym, które modele są dostępne, ile może zużyć każdy poziom użytkownika i jak wyglądają Twoje całkowite wydatki na API — bez płacenia opłat za każde miejsce w zarządzanej usłudze agregacji.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Coai

Agregacja wielu dostawców

Połącz OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen i ponad 20 dostawców za pośrednictwem jednej platformy i pozwól użytkownikom przełączać się między nimi z poziomu jednego interfejsu.

Poziomy subskrypcji użytkownika

Zdefiniuj darmowe i płatne plany subskrypcji z limitami tokenów na poziom, kontrolując, ile każda grupa użytkowników może zużyć u wszystkich skonfigurowanych dostawców.

Wydanie klucza API

Wydawaj klucze API Twoim użytkownikom, aby mogli programowo uzyskać dostęp do skonfigurowanych modeli — nigdy nie ujawniając Twoich danych uwierzytelniających dostawcy nadrzędnego.

Śledzenie użycia i rozliczeń

Monitoruj zużycie tokenów na użytkownika i szacowane koszty w czasie rzeczywistym, z konfigurowalnymi limitami, aby zapobiec nieoczekiwanym przekroczeniom budżetu.

Rynek modeli

Użytkownicy odkrywają i wybierają spośród wszystkich skonfigurowanych dostawców za pomocą wbudowanego selektora modeli, z obsługą wywoływania funkcji i generowania obrazów, tam gdzie jest to dostępne.

Dlaczego warto uruchomić Coai na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

Gad Iradufasha
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