Wdróż Coai jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma agregująca AI łącząca OpenAI, Claude, Gemini i ponad 20 dostawców z zarządzaniem wieloma użytkownikami i limitami użytkowania.
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Co możesz zbudować z Coai
Coai (Chat Nio) to otwartoźródłowa platforma agregująca AI, która łączy OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen i ponad 20 innych dostawców modeli językowych za jednym hostowanym interfejsem. Wykracza poza prosty interfejs czatu, dodając poziomy subskrypcji, limity tokenów na użytkownika, wydawanie kluczy API i rozliczanie zużycia — co czyni ją praktyczną dla zespołów, które muszą oferować kontrolowany dostęp do LLM wielu użytkownikom bez ujawniania kluczy dostawców nadrzędnych.
Samodzielne hostowanie Coai na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad tym, które modele są dostępne, ile może zużyć każdy poziom użytkownika i jak wyglądają Twoje całkowite wydatki na API — bez płacenia opłat za każde miejsce w zarządzanej usłudze agregacji.
Główne cechy Coai
Agregacja wielu dostawców
Połącz OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen i ponad 20 dostawców za pośrednictwem jednej platformy i pozwól użytkownikom przełączać się między nimi z poziomu jednego interfejsu.
Poziomy subskrypcji użytkownika
Zdefiniuj darmowe i płatne plany subskrypcji z limitami tokenów na poziom, kontrolując, ile każda grupa użytkowników może zużyć u wszystkich skonfigurowanych dostawców.
Wydanie klucza API
Wydawaj klucze API Twoim użytkownikom, aby mogli programowo uzyskać dostęp do skonfigurowanych modeli — nigdy nie ujawniając Twoich danych uwierzytelniających dostawcy nadrzędnego.
Śledzenie użycia i rozliczeń
Monitoruj zużycie tokenów na użytkownika i szacowane koszty w czasie rzeczywistym, z konfigurowalnymi limitami, aby zapobiec nieoczekiwanym przekroczeniom budżetu.
Rynek modeli
Użytkownicy odkrywają i wybierają spośród wszystkich skonfigurowanych dostawców za pomocą wbudowanego selektora modeli, z obsługą wywoływania funkcji i generowania obrazów, tam gdzie jest to dostępne.
Dlaczego warto uruchomić Coai na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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