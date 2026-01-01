Deploy HeyForm in one click installation.
Otwartoźródłowy kreator konwersacyjnych formularzy do ankiet, quizów i sondaży.
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Co możesz zbudować z HeyForm
HeyForm to nowoczesny kreator formularzy typu open source, który tworzy angażujące interfejsy konwersacyjne, gdzie pytania pojawiają się pojedynczo. Takie podejście zapewnia znacznie wyższe wskaźniki ukończenia w porównaniu do tradycyjnych kreatorów formularzy, czyniąc go idealnym do ankiet, kwestionariuszy, quizów i formularzy do pozyskiwania leadów.
Dzięki ponad 40 typom pól wejściowych, logice warunkowej, niestandardowym motywom i wbudowanym analizom, HeyForm zapewnia potężną platformę no-code do zbierania danych, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad wszystkimi zgłoszeniami. Ten szablon zawiera MongoDB do przechowywania formularzy, KeyDB do buforowania oraz routing HTTPS Traefik dla bezpiecznego dostępu do formularzy.
Główne cechy HeyForm
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
Twórz dynamiczne ścieżki pytań, które dostosowują się na podstawie poprzednich odpowiedzi, w celu spersonalizowanego i trafnego zbierania danych.
Kreator „przeciągnij i upuść”
Projektuj formularze wizualnie z ponad 40 typami pól wejściowych, w tym ocenami, przesyłaniem plików, podpisami i selektorami dat.
Wbudowana analiza
Śledź wzorce odpowiedzi i wskaźniki ukończenia za pomocą zintegrowanego panelu analitycznego do optymalizacji formularzy opartej na danych.
Niestandardowy Branding
Zastosuj niestandardowe motywy, kolory i branding, aby dopasować do tożsamości Twojej organizacji we wszystkich formularzach i ankietach.
Dlaczego warto uruchomić HeyForm na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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