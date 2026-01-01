HeyForm to nowoczesny kreator formularzy typu open source, który tworzy angażujące interfejsy konwersacyjne, gdzie pytania pojawiają się pojedynczo. Takie podejście zapewnia znacznie wyższe wskaźniki ukończenia w porównaniu do tradycyjnych kreatorów formularzy, czyniąc go idealnym do ankiet, kwestionariuszy, quizów i formularzy do pozyskiwania leadów.

Dzięki ponad 40 typom pól wejściowych, logice warunkowej, niestandardowym motywom i wbudowanym analizom, HeyForm zapewnia potężną platformę no-code do zbierania danych, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad wszystkimi zgłoszeniami. Ten szablon zawiera MongoDB do przechowywania formularzy, KeyDB do buforowania oraz routing HTTPS Traefik dla bezpiecznego dostępu do formularzy.