Faktory to samodzielny serwer zadań w tle, który zapewnia potężne przetwarzanie zadań dla każdego języka programowania. Zapewnia prosty interfejs oparty na protokole, dzięki czemu procesy robocze napisane w Ruby, Go, Pythonie, JavaScript, PHP i innych językach mogą współdzielić tę samą infrastrukturę zadań, bez bycia związanym z jednym ekosystemem językowym.

Samodzielne hostowanie Faktory na Twoim VPS daje Ci pełną kontrolę nad kolejkami zadań, logiką ponawiania i danymi o wydajności. Wbudowany panel webowy pozwala monitorować przepustowość, sprawdzać nieudane zadania i zarządzać kolejkami w czasie rzeczywistym, bez żadnych dodatkowych narzędzi.