Wdróż Faktory jednym kliknięciem.
Wysokowydajny, niezależny od języka serwer zadań w tle z wbudowanym interfejsem webowym do monitorowania i zarządzania zadaniami.
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Co możesz zbudować z Faktory
Faktory to samodzielny serwer zadań w tle, który zapewnia potężne przetwarzanie zadań dla każdego języka programowania. Zapewnia prosty interfejs oparty na protokole, dzięki czemu procesy robocze napisane w Ruby, Go, Pythonie, JavaScript, PHP i innych językach mogą współdzielić tę samą infrastrukturę zadań, bez bycia związanym z jednym ekosystemem językowym.
Samodzielne hostowanie Faktory na Twoim VPS daje Ci pełną kontrolę nad kolejkami zadań, logiką ponawiania i danymi o wydajności. Wbudowany panel webowy pozwala monitorować przepustowość, sprawdzać nieudane zadania i zarządzać kolejkami w czasie rzeczywistym, bez żadnych dodatkowych narzędzi.
Główne cechy Faktory
Projekt niezależny od języka
Każdy język z biblioteką klienta Faktory może dodawać zadania do kolejki i je przetwarzać, co ułatwia integrację w różnych stosach technologicznych.
Wbudowany panel sterowania
Monitoruj głębokość kolejek, przepustowość zadań i awarie za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika opartego na przeglądarce, dostępnego domyślnie.
Niezawodna trwałość zadań
Zadania są przechowywane na dysku przy użyciu wbudowanego magazynu kompatybilnego z Redis, zapewniając, że żadna praca nie zostanie utracona w przypadku ponownych uruchomień lub awarii.
Automatyczne ponowne próby
Nieudane zadania są automatycznie ponawiane z konfigurowalnymi harmonogramami ponownych prób, zmniejszając ręczną interwencję w przypadku błędów przejściowych.
Priorytetyzacja kolejki
Kieruj zadania do nazwanych kolejek z konfigurowalnymi wagami, aby praca o wysokim priorytecie była zawsze przetwarzana w pierwszej kolejności.
Dlaczego warto uruchomić Faktory na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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