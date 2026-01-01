Wdróż Matomo jednym kliknięciem.
Wiodąca platforma analityki internetowej typu open-source, której zaufało ponad 1 milion stron internetowych, z pełną własnością danych i zgodnością z RODO.
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Co możesz zbudować z Matomo
Matomo to wiodąca na świecie platforma analityki internetowej typu open-source, używana przez ponad 1 milion stron internetowych w ponad 190 krajach. Jako alternatywa dla Google Analytics, stawiająca prywatność na pierwszym miejscu, zapewnia szczegółowe analizy odwiedzin, śledzenie konwersji, mapy ciepła, nagrania sesji i testy A/B, jednocześnie zachowując 100% Twoich danych na Twojej własnej infrastrukturze. Żadne strony trzecie nie otrzymują Twoich danych o odwiedzinach, a śledzenie pozostaje dokładne, nawet gdy blokery reklam blokowałyby skrypty analityki chmurowej.
Samodzielne hostowanie Matomo na Twoim VPS oznacza nieograniczoną liczbę stron internetowych, brak opłat za odwiedziny oraz pełną zgodność z RODO, HIPAA i innymi przepisami dotyczącymi rezydencji danych — co czyni ją platformą analityczną wybieraną przez organizacje, które nie mogą wysyłać danych o odwiedzinach do zewnętrznych dostawców.
Główne cechy Matomo
Pełna Własność Danych
Wszystkie dane odwiedzających pozostają w Twojej infrastrukturze — bez udostępniania stronom trzecim, bez profilowania przez sieci reklamowe i bez dostępu dostawców do Twoich analiz.
Zgodność z RODO
Wbudowane mechanizmy kontroli prywatności, zarządzanie zgodami i narzędzia do anonimizacji danych upraszczają zgodność z przepisami.
Śledzenie konwersji
Mierz cele, lejki i atrybucję na całej ścieżce Twojej podróży użytkownika, aby zrozumieć, co napędza konwersje.
Mapy cieplne i Nagrania sesji
Zobacz, gdzie użytkownicy klikają, przewijają i wahają się dzięki wizualnym mapom cieplnym i nagranym sesjom przeglądania.
Analityka e-commerce
Śledź przychody, wydajność produktów, porzucenia koszyków i wartość życiową klienta dzięki dedykowanym raportom e-commerce.
Nielimitowana liczba stron
Śledź tyle stron internetowych, ile potrzebujesz, z jednej instancji Matomo, bez opłat za każdą stronę lub konieczności uaktualniania planu.
Dlaczego warto uruchomić Matomo na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
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