Do 69% zniżki na Matomo

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Wiodąca platforma analityki internetowej typu open-source, której zaufało ponad 1 milion stron internetowych, z pełną własnością danych i zgodnością z RODO.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Matomo

Matomo to wiodąca na świecie platforma analityki internetowej typu open-source, używana przez ponad 1 milion stron internetowych w ponad 190 krajach. Jako alternatywa dla Google Analytics, stawiająca prywatność na pierwszym miejscu, zapewnia szczegółowe analizy odwiedzin, śledzenie konwersji, mapy ciepła, nagrania sesji i testy A/B, jednocześnie zachowując 100% Twoich danych na Twojej własnej infrastrukturze. Żadne strony trzecie nie otrzymują Twoich danych o odwiedzinach, a śledzenie pozostaje dokładne, nawet gdy blokery reklam blokowałyby skrypty analityki chmurowej.

Samodzielne hostowanie Matomo na Twoim VPS oznacza nieograniczoną liczbę stron internetowych, brak opłat za odwiedziny oraz pełną zgodność z RODO, HIPAA i innymi przepisami dotyczącymi rezydencji danych — co czyni ją platformą analityczną wybieraną przez organizacje, które nie mogą wysyłać danych o odwiedzinach do zewnętrznych dostawców.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Matomo

Pełna Własność Danych

Wszystkie dane odwiedzających pozostają w Twojej infrastrukturze — bez udostępniania stronom trzecim, bez profilowania przez sieci reklamowe i bez dostępu dostawców do Twoich analiz.

Zgodność z RODO

Wbudowane mechanizmy kontroli prywatności, zarządzanie zgodami i narzędzia do anonimizacji danych upraszczają zgodność z przepisami.

Śledzenie konwersji

Mierz cele, lejki i atrybucję na całej ścieżce Twojej podróży użytkownika, aby zrozumieć, co napędza konwersje.

Mapy cieplne i Nagrania sesji

Zobacz, gdzie użytkownicy klikają, przewijają i wahają się dzięki wizualnym mapom cieplnym i nagranym sesjom przeglądania.

Analityka e-commerce

Śledź przychody, wydajność produktów, porzucenia koszyków i wartość życiową klienta dzięki dedykowanym raportom e-commerce.

Nielimitowana liczba stron

Śledź tyle stron internetowych, ile potrzebujesz, z jednej instancji Matomo, bez opłat za każdą stronę lub konieczności uaktualniania planu.

Dlaczego warto uruchomić Matomo na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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