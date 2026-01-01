Matomo to wiodąca na świecie platforma analityki internetowej typu open-source, używana przez ponad 1 milion stron internetowych w ponad 190 krajach. Jako alternatywa dla Google Analytics, stawiająca prywatność na pierwszym miejscu, zapewnia szczegółowe analizy odwiedzin, śledzenie konwersji, mapy ciepła, nagrania sesji i testy A/B, jednocześnie zachowując 100% Twoich danych na Twojej własnej infrastrukturze. Żadne strony trzecie nie otrzymują Twoich danych o odwiedzinach, a śledzenie pozostaje dokładne, nawet gdy blokery reklam blokowałyby skrypty analityki chmurowej.

Samodzielne hostowanie Matomo na Twoim VPS oznacza nieograniczoną liczbę stron internetowych, brak opłat za odwiedziny oraz pełną zgodność z RODO, HIPAA i innymi przepisami dotyczącymi rezydencji danych — co czyni ją platformą analityczną wybieraną przez organizacje, które nie mogą wysyłać danych o odwiedzinach do zewnętrznych dostawców.