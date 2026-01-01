Wdróż Teable jednym kliknięciem instalacji.
Open-source'owa baza danych no-code z interfejsem arkusza kalkulacyjnego, oparta na PostgreSQL i umożliwiająca współpracę w czasie rzeczywistym.
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Co możesz zbudować z Teable
Teable to szybka, otwartoźródłowa alternatywa dla Airtable, która łączy znany interfejs arkusza kalkulacyjnego z pełną mocą bazy danych PostgreSQL. Obsługuje bogate typy pól, wiele trybów widoku, współpracę w czasie rzeczywistym i filtrowanie na poziomie wierszy — wszystko to wspierane przez bazę danych, którą w pełni kontrolujesz.
Samodzielne hostowanie Teable na VPS oznacza, że Twoje dane biznesowe znajdują się w Twojej własnej instancji PostgreSQL, bez limitów wierszy, bez opłat za stanowisko i bez blokady dostawcy. Zespoły mogą tworzyć wewnętrzne narzędzia, systemy śledzenia projektów i bazy danych w stylu CRM bez pisania kodu.
Główne cechy Teable
Zaplecze PostgreSQL
Wszystkie dane są przechowywane w standardowej bazie danych PostgreSQL, której jesteś właścicielem, bez zastrzeżonego formatu ani blokady dostawcy.
Wiele typów widoków
Przełączaj się między widokami siatki, galerii, kanban, kalendarza i formularzy, aby pracować z danymi w formacie, który pasuje do każdego przepływu pracy.
Współpraca w czasie rzeczywistym
Wielu członków zespołu może jednocześnie edytować tabele z aktualizacjami na żywo i bez konfliktów.
Brak limitów wierszy
W przeciwieństwie do alternatyw SaaS, samodzielnie hostowany Teable nie nakłada sztucznych ograniczeń na wiersze, tabele ani rozmiar obszaru roboczego.
Dostęp do API
Interfejs API RESTful umożliwia integrację danych Teable z zewnętrznymi narzędziami, platformami automatyzacji i niestandardowymi aplikacjami.
Dlaczego warto uruchomić Teable na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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