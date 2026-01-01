Teable to szybka, otwartoźródłowa alternatywa dla Airtable, która łączy znany interfejs arkusza kalkulacyjnego z pełną mocą bazy danych PostgreSQL. Obsługuje bogate typy pól, wiele trybów widoku, współpracę w czasie rzeczywistym i filtrowanie na poziomie wierszy — wszystko to wspierane przez bazę danych, którą w pełni kontrolujesz.

Samodzielne hostowanie Teable na VPS oznacza, że Twoje dane biznesowe znajdują się w Twojej własnej instancji PostgreSQL, bez limitów wierszy, bez opłat za stanowisko i bez blokady dostawcy. Zespoły mogą tworzyć wewnętrzne narzędzia, systemy śledzenia projektów i bazy danych w stylu CRM bez pisania kodu.