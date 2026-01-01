WBO (Tablica Online) to samodzielnie hostowana, współdzielona tablica w czasie rzeczywistym, która umożliwia wielu użytkownikom rysowanie, pisanie i dodawanie adnotacji na wspólnym, nieskończonym płótnie jednocześnie. Obsługuje rysowanie odręczne, kształty geometryczne, wstawianie tekstu i obrazów z natychmiastową synchronizacją dla wszystkich połączonych uczestników.

Samodzielne hostowanie WBO na VPS zapewnia zespołom prywatną tablicę, która pozostaje aktywna między sesjami bez udostępniania treści usługom stron trzecich. Trwałe płótno pozostaje dostępne pod stabilnym adresem URL dla bieżących projektów, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zdalnego planowania sprintów, nauczania, diagramów technicznych i kreatywnych sesji burzy mózgów.