Wdróż WBO jednym kliknięciem.
Tablica współpracy w czasie rzeczywistym do burzy mózgów w zespole, zdalnych spotkań i wizualnego planowania na wspólnym płótnie.
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Co możesz zbudować z WBO
WBO (Tablica Online) to samodzielnie hostowana, współdzielona tablica w czasie rzeczywistym, która umożliwia wielu użytkownikom rysowanie, pisanie i dodawanie adnotacji na wspólnym, nieskończonym płótnie jednocześnie. Obsługuje rysowanie odręczne, kształty geometryczne, wstawianie tekstu i obrazów z natychmiastową synchronizacją dla wszystkich połączonych uczestników.
Samodzielne hostowanie WBO na VPS zapewnia zespołom prywatną tablicę, która pozostaje aktywna między sesjami bez udostępniania treści usługom stron trzecich. Trwałe płótno pozostaje dostępne pod stabilnym adresem URL dla bieżących projektów, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zdalnego planowania sprintów, nauczania, diagramów technicznych i kreatywnych sesji burzy mózgów.
Główne cechy WBO
Współpraca w czasie rzeczywistym
Wielu użytkowników rysuje i dodaje adnotacje na tym samym płótnie jednocześnie z natychmiastową synchronizacją i bez potrzeby odświeżania.
Trwałe płótno
Zawartość tablicy jest automatycznie zapisywana i dostępna pod tym samym adresem URL za każdym razem, gdy uczestnicy ponownie się połączą.
Narzędzia do rysowania
Rysowanie odręczne, kształty geometryczne, etykiety tekstowe i przesyłanie obrazów obejmują pełen zakres zastosowań tablicy.
Nie wymaga konta
Każdy, kto ma adres URL tablicy, może dołączyć i od razu współtworzyć bez rejestracji i barier logowania.
Dlaczego warto uruchomić WBO na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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