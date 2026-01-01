Checkcle to platforma do monitorowania full-stack, która zapewnia zespołom DevOps i administratorom systemów ujednolicony wgląd w witryny internetowe, API, serwery i certyfikaty SSL z jednego samodzielnie hostowanego pulpitu nawigacyjnego. Monitoruje punkty końcowe HTTP, TCP, DNS i ping wraz z metrykami serwerów Linux i Windows — CPU, RAM, dysk i sieć — wszystko w czasie rzeczywistym.

W przeciwieństwie do narzędzi monitorujących SaaS, które pobierają opłaty za monitor lub za użytkownika, samodzielne hostowanie Checkcle na własnym VPS oznacza nieograniczoną liczbę monitorów, pełną własność danych i brak opłat cyklicznych. Publiczne strony statusu i wielokanałowe alerty za pośrednictwem Telegrama, Slacka, Discorda, poczty e-mail i Matrixa informują Twój zespół i użytkowników o wystąpieniu incydentów.