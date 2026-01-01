Wdróż Checkcle jednym kliknięciem.
Platforma open-source do monitorowania w czasie rzeczywistym czasu dostępności, infrastruktury i śledzenia SSL z publicznymi stronami statusu.
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Co możesz zbudować z Checkcle
Checkcle to platforma do monitorowania full-stack, która zapewnia zespołom DevOps i administratorom systemów ujednolicony wgląd w witryny internetowe, API, serwery i certyfikaty SSL z jednego samodzielnie hostowanego pulpitu nawigacyjnego. Monitoruje punkty końcowe HTTP, TCP, DNS i ping wraz z metrykami serwerów Linux i Windows — CPU, RAM, dysk i sieć — wszystko w czasie rzeczywistym.
W przeciwieństwie do narzędzi monitorujących SaaS, które pobierają opłaty za monitor lub za użytkownika, samodzielne hostowanie Checkcle na własnym VPS oznacza nieograniczoną liczbę monitorów, pełną własność danych i brak opłat cyklicznych. Publiczne strony statusu i wielokanałowe alerty za pośrednictwem Telegrama, Slacka, Discorda, poczty e-mail i Matrixa informują Twój zespół i użytkowników o wystąpieniu incydentów.
Główne cechy Checkcle
Monitorowanie czasu dostępności
Monitoruj punkty końcowe HTTP, TCP, DNS i ping z konfigurowalnymi interwałami, śledzeniem czasu odpowiedzi i natychmiastowymi alertami o awarii.
Metryki infrastruktury serwerowej
Monitoruj użycie procesora, pamięci RAM, dysku i sieci na serwerach Linux i Windows za pomocą lekkiej, jednolinijkowej instalacji agenta.
SSL i Śledzenie domen
Monitoruj wygaśnięcie certyfikatu SSL i status domeny, aby zapobiec nieoczekiwanym przestojom spowodowanym wygasłymi lub błędnie skonfigurowanymi certyfikatami.
Publiczne Strony Statusu
Udostępniaj bieżący status operacyjny użytkownikom i interesariuszom za pośrednictwem dostosowywalnych publicznych stron statusowych.
Wielokanałowe powiadamianie
Wysyłaj powiadomienia o incydentach do Telegrama, Slacka, Discorda, poczty e-mail i Matrixa z konfigurowalnymi szablonami alertów.
Dlaczego warto uruchomić Checkcle na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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