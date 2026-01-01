Wdróż GoatCounter jednym kliknięciem.
Lekka, stawiająca prywatność na pierwszym miejscu analityka internetowa, która pokazuje wyświetlenia stron i informacje o odwiedzających bez śledzenia danych osobowych ani używania plików cookie.
Wybierz plan VPS dla GoatCounter
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z GoatCounter
GoatCounter to prosta, otwartoźródłowa platforma analityki internetowej zaprojektowana dla programistów, którzy chcą uzyskać wartościowe dane o odsłonach bez kosztów prywatności związanych z plikami cookie śledzącymi lub gromadzeniem danych osobowych. Liczy odsłony stron, źródła ruchu, przeglądarki, kraje i rozmiary ekranów — nic więcej. Nie są wymagane banery zgody.
W przeciwieństwie do rozbudowanych platform analitycznych, które wymagają wielu usług, GoatCounter działa jako pojedynczy kontener z wbudowaną bazą danych SQLite. Samodzielne hostowanie na własnym serwerze VPS utrzymuje wszystkie dane odwiedzających pod Twoją kontrolą, całkowicie izolowane od zewnętrznych sieci analitycznych.
Główne cechy GoatCounter
Nie są wymagane pliki cookie
Śledzi wyświetlenia stron bez plików cookie i trwałych identyfikatorów, dzięki czemu nie jest potrzebny baner zgody zgodnie z RODO lub PECR.
Lekki pojedynczy kontener
Działa jako pojedynczy plik binarny Go z wbudowaną bazą danych SQLite — bez oddzielnej usługi bazodanowej ani złożonej infrastruktury.
Śledzenie odsyłających i źródeł
Pokazuje, które witryny, wyszukiwarki i kampanie kierują ruch do Twoich stron bez ujawniania tożsamości odwiedzających.
Opcja publicznych statystyk
Opcjonalnie udostępnij Twój panel analityczny publicznie, aby czytelnicy mogli zobaczyć statystyki witryny bez konieczności posiadania konta.
Skrypt śledzący i API
Osadź mały fragment kodu JavaScript lub użyj interfejsu API REST, aby zliczać wyświetlenia stron z dowolnej witryny, SPA lub usługi backendowej.
Dlaczego warto uruchomić GoatCounter na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.
Odkryj więcej aplikacji do wdrożenia
Ackee
Ackee to samodzielnie hostowane narzędzie analityczne Node.js do śledzenia stron internetowych, które stawia na prywatność.