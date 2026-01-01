GoatCounter to prosta, otwartoźródłowa platforma analityki internetowej zaprojektowana dla programistów, którzy chcą uzyskać wartościowe dane o odsłonach bez kosztów prywatności związanych z plikami cookie śledzącymi lub gromadzeniem danych osobowych. Liczy odsłony stron, źródła ruchu, przeglądarki, kraje i rozmiary ekranów — nic więcej. Nie są wymagane banery zgody.

W przeciwieństwie do rozbudowanych platform analitycznych, które wymagają wielu usług, GoatCounter działa jako pojedynczy kontener z wbudowaną bazą danych SQLite. Samodzielne hostowanie na własnym serwerze VPS utrzymuje wszystkie dane odwiedzających pod Twoją kontrolą, całkowicie izolowane od zewnętrznych sieci analitycznych.