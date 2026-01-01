MLflow to największa otwartoźródłowa platforma inżynierii AI, z ponad 60 milionami pobrań miesięcznie. Obejmuje ona cały cykl życia uczenia maszynowego: rejestrowanie parametrów i metryk eksperymentów, porównywanie przebiegów w różnych konfiguracjach, rejestrowanie modeli do wdrożenia oraz zarządzanie ich postępem w środowiskach przejściowych i produkcyjnych. Natywnie obsługiwany przez PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain i dziesiątki innych frameworków ML poprzez autologowanie, wymaga minimalnych zmian w kodzie, aby go wdrożyć.

Wersja 3 rozszerza MLflow na erę LLM dzięki rozproszonemu śledzeniu opartemu na OpenTelemetry dla agentów i wywołań LLM, systematycznej ocenie z ponad 50 wbudowanymi sędziami, rejestrowi promptów z pełnym śledzeniem pochodzenia oraz bramie AI, która kieruje ruch między OpenAI, Anthropic i innymi dostawcami z ograniczaniem szybkości i kontrolą kosztów. Samodzielne hostowanie utrzymuje wszystkie ślady, artefakty i metadane modeli w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz.