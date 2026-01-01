Wdróż MLflow jednym kliknięciem.
Platforma open source do śledzenia eksperymentów ML, zarządzania modelami i monitorowania aplikacji LLM w środowisku produkcyjnym.
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Co możesz zbudować z MLflow
MLflow to największa otwartoźródłowa platforma inżynierii AI, z ponad 60 milionami pobrań miesięcznie. Obejmuje ona cały cykl życia uczenia maszynowego: rejestrowanie parametrów i metryk eksperymentów, porównywanie przebiegów w różnych konfiguracjach, rejestrowanie modeli do wdrożenia oraz zarządzanie ich postępem w środowiskach przejściowych i produkcyjnych. Natywnie obsługiwany przez PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain i dziesiątki innych frameworków ML poprzez autologowanie, wymaga minimalnych zmian w kodzie, aby go wdrożyć.
Wersja 3 rozszerza MLflow na erę LLM dzięki rozproszonemu śledzeniu opartemu na OpenTelemetry dla agentów i wywołań LLM, systematycznej ocenie z ponad 50 wbudowanymi sędziami, rejestrowi promptów z pełnym śledzeniem pochodzenia oraz bramie AI, która kieruje ruch między OpenAI, Anthropic i innymi dostawcami z ograniczaniem szybkości i kontrolą kosztów. Samodzielne hostowanie utrzymuje wszystkie ślady, artefakty i metadane modeli w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz.
Główne cechy MLflow
Śledzenie eksperymentów
Rejestruj parametry, metryki, tagi i artefakty dla każdego przebiegu szkolenia. Porównuj eksperymenty obok siebie, aby zidentyfikować najlepszą konfigurację modelu.
Rejestr modeli
Centralne zarządzanie modelami ML w środowiskach przejściowych i produkcyjnych z historią wersji, przepływami pracy zatwierdzania i kontrolami dostępu na poziomie zespołu.
LLM i Śledzenie agentów
Przechwytuj kompletne ślady oparte na OpenTelemetry każdego wywołania LLM i kroku agenta. Debuguj opóźnienia, koszty tokenów i jakość danych wyjściowych w środowisku produkcyjnym.
Ocena LLM
Przeprowadzaj systematyczne oceny, używając ponad 50 wbudowanych metryk i sędziów LLM. Śledź regresje jakości, zanim dotrą do użytkowników produkcyjnych.
Rejestr Monitów
Wersjonuj, testuj i wdrażaj prompty z pełnym śledzeniem pochodzenia. Automatycznie optymalizuj prompty, wykorzystując najnowocześniejsze algorytmy w celu poprawy wydajności zadań.
Brama AI
Kieruj żądania LLM przez OpenAI, Anthropic i innych dostawców za pośrednictwem ujednoliconego API kompatybilnego z OpenAI, z ograniczeniem szybkości i kontrolą kosztów.
Dlaczego warto uruchomić MLflow na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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