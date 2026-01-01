Wdróż MindsDB jednym kliknięciem.
Platforma AI, która umożliwia tworzenie i wykonywanie zapytań do modeli uczenia maszynowego bezpośrednio z baz danych za pomocą standardowego SQL.
Wybierz plan VPS dla MindsDB
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z MindsDB
MindsDB to platforma AI typu open source, która wprowadza uczenie maszynowe bezpośrednio do Twojej istniejącej infrastruktury baz danych za pośrednictwem SQL. Zamiast budować oddzielne potoki ML, tworzysz, trenujesz i wysyłasz zapytania do modeli predykcyjnych za pomocą standardowej składni SQL, wykorzystując Twoje dane z PostgreSQL, MySQL lub MongoDB. Obsługuje AutoML, prognozowanie szeregów czasowych, klasyfikację oraz integracje z OpenAI, Hugging Face i innymi dostawcami AI.
Wdrożenie MindsDB na Twoim własnym VPS utrzymuje dane treningowe i artefakty modeli w Twojej infrastrukturze, zapewnia dedykowane zasoby do trenowania modeli i eliminuje koszty chmury naliczane za pojedynczą predykcję — czyniąc AI dostępnym dla zespołów danych przy przewidywalnym, stałym koszcie.
Główne cechy MindsDB
ML oparte na SQL
Twórz i wykonuj zapytania do modeli uczenia maszynowego za pomocą standardowego SQL — bez frameworków Python ani oddzielnych potoków ML.
Silnik AutoML
Zautomatyzowana inżynieria cech i wybór modelu zmniejsza wiedzę specjalistyczną potrzebną do wdrożenia dokładnych modeli predykcyjnych.
Obsługa wielu baz danych
Połącz się z PostgreSQL, MySQL, MongoDB i innymi, aby trenować modele bezpośrednio na Twoich istniejących danych produkcyjnych.
Integracje modeli AI
Zintegruj OpenAI, Hugging Face i innych dostawców, aby dodać NLP oparte na GPT i niestandardowe funkcje AI za pośrednictwem SQL.
Prognozowanie szeregów czasowych
Twórz modele prognozowania popytu, wykrywania anomalii i prognozowania zapasów bez specjalistycznej wiedzy z zakresu uczenia maszynowego.
Dlaczego warto uruchomić MindsDB na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.