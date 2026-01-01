MindsDB to platforma AI typu open source, która wprowadza uczenie maszynowe bezpośrednio do Twojej istniejącej infrastruktury baz danych za pośrednictwem SQL. Zamiast budować oddzielne potoki ML, tworzysz, trenujesz i wysyłasz zapytania do modeli predykcyjnych za pomocą standardowej składni SQL, wykorzystując Twoje dane z PostgreSQL, MySQL lub MongoDB. Obsługuje AutoML, prognozowanie szeregów czasowych, klasyfikację oraz integracje z OpenAI, Hugging Face i innymi dostawcami AI.

Wdrożenie MindsDB na Twoim własnym VPS utrzymuje dane treningowe i artefakty modeli w Twojej infrastrukturze, zapewnia dedykowane zasoby do trenowania modeli i eliminuje koszty chmury naliczane za pojedynczą predykcję — czyniąc AI dostępnym dla zespołów danych przy przewidywalnym, stałym koszcie.