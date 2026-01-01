Wdróż MicroBin z instalacją jednym kliknięciem.
Lekki, samodzielnie hostowany pastebin i udostępnianie plików w Rust z kodami QR, wygasającymi wklejkami i wbudowanym skracaczem adresów URL.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z MicroBin
MicroBin to mały, szybki, w pełni funkcjonalny serwis do wklejania tekstu i udostępniania plików, napisany w Rust. Pojedynczy plik binarny obsługuje interfejs webowy, przesyłanie plików, udostępnianie wklejonych tekstów, skracanie adresów URL oraz panel administracyjny — bez zewnętrznej bazy danych, środowiska wykonawczego PHP czy rozbudowanego drzewa zależności. Domyślne wdrożenie jest celowo minimalne, dzięki czemu pozostaje użyteczne na małym VPS-ie, a jednocześnie pokrywa typowe przypadki użycia, dla których ludzie samodzielnie hostują serwis do wklejania tekstu.
Samodzielne hostowanie MicroBin na własnym VPS-ie sprawia, że udostępnione fragmenty kodu, zrzuty ekranu i krótkie linki pozostają w Twojej infrastrukturze, zamiast trafiać do publicznych serwisów, które analizują wzorce ruchu lub wstawiają reklamy. Wklejone teksty mogą być chronione hasłem, ustawione na samozniszczenie po odczytaniu, szyfrowane po stronie klienta lub przypięte na zawsze, a każdy z nich zawiera kod QR i krótki adres URL dla szybkiego przekazania na urządzenie mobilne.
Główne cechy MicroBin
Wklejki i przesyłanie plików
Udostępniaj fragmenty tekstu i przesyłaj pliki dowolnego typu z limitami rozmiaru, automatycznym podświetlaniem składni i podglądami w tekście.
Wbudowany skracacz URL
Zmień długie linki w krótkie, markowe adresy URL hostowane na Twojej własnej domenie bez konieczności uruchamiania oddzielnej usługi skracania linków.
Wygasające i jednorazowe wklejki
Wybierz domyślne okna wygaśnięcia, semantykę „spal po przeczytaniu”, lub przypnij wklejki na zawsze, aby zrównoważyć przechowywanie z prywatnością.
Szyfrowanie po stronie klienta
Opcjonalne szyfrowanie po stronie klienta zapewnia, że serwer nigdy nie widzi zwykłego tekstu dla wrażliwych fragmentów udostępnianych za pomocą hasła dostępu.
Kody QR i administracyjny UI
Każda wklejka otrzymuje kod QR do przekazywania na urządzenia mobilne, a panel administracyjny pozwala przeglądać, edytować lub usuwać dowolną wklejkę z jednego ekranu.
Pojedynczy plik binarny Rust
Brak zewnętrznej bazy danych, brak Redis, brak procesów w tle — tylko mały proces Rust, który działa bez problemu na najmniejszych planach VPS.
Dlaczego warto uruchomić MicroBin na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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