MicroBin to mały, szybki, w pełni funkcjonalny serwis do wklejania tekstu i udostępniania plików, napisany w Rust. Pojedynczy plik binarny obsługuje interfejs webowy, przesyłanie plików, udostępnianie wklejonych tekstów, skracanie adresów URL oraz panel administracyjny — bez zewnętrznej bazy danych, środowiska wykonawczego PHP czy rozbudowanego drzewa zależności. Domyślne wdrożenie jest celowo minimalne, dzięki czemu pozostaje użyteczne na małym VPS-ie, a jednocześnie pokrywa typowe przypadki użycia, dla których ludzie samodzielnie hostują serwis do wklejania tekstu.

Samodzielne hostowanie MicroBin na własnym VPS-ie sprawia, że udostępnione fragmenty kodu, zrzuty ekranu i krótkie linki pozostają w Twojej infrastrukturze, zamiast trafiać do publicznych serwisów, które analizują wzorce ruchu lub wstawiają reklamy. Wklejone teksty mogą być chronione hasłem, ustawione na samozniszczenie po odczytaniu, szyfrowane po stronie klienta lub przypięte na zawsze, a każdy z nich zawiera kod QR i krótki adres URL dla szybkiego przekazania na urządzenie mobilne.