Plex przekształca Twoją osobistą kolekcję multimediów w dopracowaną usługę streamingową, która dorównuje Netflixowi lub Spotify. Automatycznie pobiera plakaty, opisy, szczegóły obsady i oceny dla Twoich filmów, programów telewizyjnych i muzyki — zamieniając surowe pliki w pięknie zorganizowaną bibliotekę dostępną z dowolnego urządzenia i lokalizacji.

Samodzielne hostowanie Plexa na Twoim własnym VPS-ie zapewnia Ci dostępność 24/7 bez zależności od czasu dostępności domowego internetu, dedykowany procesor do płynnego transkodowania wielu jednoczesnych strumieni oraz przepustowość wysyłania klasy korporacyjnej, dzięki czemu zdalny dostęp nigdy się nie buforuje — nawet w przypadku treści 4K.