Wdróż Plex jednym kliknięciem.
Najpopularniejszy na świecie samodzielnie hostowany serwer multimediów do strumieniowania filmów, seriali telewizyjnych, muzyki i zdjęć na dowolne urządzenie.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Plex
Plex przekształca Twoją osobistą kolekcję multimediów w dopracowaną usługę streamingową, która dorównuje Netflixowi lub Spotify. Automatycznie pobiera plakaty, opisy, szczegóły obsady i oceny dla Twoich filmów, programów telewizyjnych i muzyki — zamieniając surowe pliki w pięknie zorganizowaną bibliotekę dostępną z dowolnego urządzenia i lokalizacji.
Samodzielne hostowanie Plexa na Twoim własnym VPS-ie zapewnia Ci dostępność 24/7 bez zależności od czasu dostępności domowego internetu, dedykowany procesor do płynnego transkodowania wielu jednoczesnych strumieni oraz przepustowość wysyłania klasy korporacyjnej, dzięki czemu zdalny dostęp nigdy się nie buforuje — nawet w przypadku treści 4K.
Główne cechy Plex
Uniwersalne wsparcie urządzeń
Natywne aplikacje na iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, telewizory smart, konsole do gier i przeglądarki internetowe zapewniają, że Twoja biblioteka jest dostępna z każdego ekranu, który posiadasz.
Automatyczne Metadane
Plex pobiera okładki, oceny, informacje o obsadzie i opisy z TMDb, TVDb i MusicBrainz automatycznie, przekształcając surowe pliki w profesjonalnie skatalogowaną kolekcję.
Transkodowanie sprzętowe
Akceleracja Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC i AMD AMF konwertuje wideo w czasie rzeczywistym, dzięki czemu każde urządzenie może odtwarzać dowolny format bez buforowania i utraty jakości.
Telewizja na żywo i DVR
Połącz Plex ze zgodnym tunerem, aby nagrywać audycje naziemne, tworząc osobisty rejestrator DVR, który zastępuje telewizję kablową darmowymi kanałami lokalnymi i oglądaniem z przesunięciem czasowym.
Zarządzane konta użytkowników
Utwórz oddzielne profile dla każdego członka rodziny z indywidualną historią oglądania, kontrolą rodzicielską i filtrami oceny treści — wszystko zarządzane z jednego panelu administracyjnego.
Dlaczego warto uruchomić Plex na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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