Paperless-ngx to utrzymywany przez społeczność system zarządzania dokumentami, który przekształca fizyczną dokumentację w cyfrowe archiwum z możliwością wyszukiwania i uporządkowania. Automatycznie przetwarza zeskanowane obrazy i pliki PDF za pomocą OCR, klasyfikuje dokumenty i stosuje tagi, dzięki czemu każda faktura, umowa i paragon stają się natychmiastowo wyszukiwalne według treści. Gotenberg i Apache Tika obsługują dokumenty Office i złożone formaty, które standardowe potoki OCR pomijają.

Samodzielne hostowanie Paperless-ngx na Twoim VPS utrzymuje wrażliwe dane finansowe, umowy i dokumenty osobiste w Twojej własnej infrastrukturze — nigdy w chmurze strony trzeciej. Dedykowane zasoby VPS zapewniają szybkie przetwarzanie OCR nawet dla dużych partii dokumentów, podczas gdy trwałe woluminy chronią Twoje całe archiwum i bazę danych podczas aktualizacji i ponownych uruchomień.