Wdróż Paperless-ngx jednym kliknięciem.
System zarządzania dokumentami typu open-source, który skanuje, indeksuje OCR i archiwizuje Twoje dokumenty w pełni przeszukiwalną bibliotekę cyfrową.
Wybierz plan VPS dla Paperless-ngx
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Paperless-ngx
Paperless-ngx to utrzymywany przez społeczność system zarządzania dokumentami, który przekształca fizyczną dokumentację w cyfrowe archiwum z możliwością wyszukiwania i uporządkowania. Automatycznie przetwarza zeskanowane obrazy i pliki PDF za pomocą OCR, klasyfikuje dokumenty i stosuje tagi, dzięki czemu każda faktura, umowa i paragon stają się natychmiastowo wyszukiwalne według treści. Gotenberg i Apache Tika obsługują dokumenty Office i złożone formaty, które standardowe potoki OCR pomijają.
Samodzielne hostowanie Paperless-ngx na Twoim VPS utrzymuje wrażliwe dane finansowe, umowy i dokumenty osobiste w Twojej własnej infrastrukturze — nigdy w chmurze strony trzeciej. Dedykowane zasoby VPS zapewniają szybkie przetwarzanie OCR nawet dla dużych partii dokumentów, podczas gdy trwałe woluminy chronią Twoje całe archiwum i bazę danych podczas aktualizacji i ponownych uruchomień.
Główne cechy Paperless-ngx
Automatyczne indeksowanie OCR
Każdy przesłany dokument jest automatycznie skanowany za pomocą OCR, dzięki czemu jego pełny tekst jest indeksowany i przeszukiwalny w ciągu kilku sekund od przesłania, niezależnie od tego, czy został przesłany jako plik PDF, czy zeskanowany obraz.
Inteligentna klasyfikacja
Paperless-ngx uczy się z Twoich wzorców organizacji i automatycznie stosuje tagi, korespondentów i typy dokumentów na podstawie treści, redukując ręczne sortowanie niemal do zera.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Przeszukuj całą zawartość każdego dokumentu w swoim archiwum z zaawansowanym filtrowaniem według daty, tagu, korespondenta i typu dokumentu w celu precyzyjnego wyszukiwania.
Dostęp dla wielu użytkowników
Szczegółowa kontrola uprawnień umożliwia wielu użytkownikom współdzielenie tego samego archiwum z dostępem opartym na rolach, czyniąc je odpowiednim zarówno dla małych zespołów, jak i gospodarstw domowych.
Wsparcie dokumentów biurowych
Integracja Gotenberg i Apache Tika obsługuje formaty Word, Excel i inne formaty Office obok plików PDF i obrazów, zapewniając Ci jedno archiwum dla wszystkich typów dokumentów.
Dlaczego warto uruchomić Paperless-ngx na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.