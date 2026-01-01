Shopware to otwartoźródłowa platforma e-commerce zbudowana na PHP i Symfony, zaprojektowana dla sprzedawców, którzy cenią sobie elastyczność, wydajność i pełną kontrolę nad swoim sklepem internetowym. Jej architektura API-first, możliwości headless i Rule Builder sprawiają, że jest równie odpowiednia dla szybko rozwijających się marek direct-to-consumer oraz złożonych katalogów B2B z niestandardowymi cenami, segmentacją i przepływami pracy.

Samodzielne hostowanie Shopware na własnym VPS pozwala zachować kontrolę nad danymi klientów, zamówieniami i integracjami płatności, bez opłat za każde zamówienie i bez uzależnienia od platformy. Ten szablon łączy Shopware z MariaDB, Redis do buforowania i sesji oraz OpenSearch do szybkiego wyszukiwania produktów, zapewniając gotowy do produkcji stos technologiczny, przygotowany na prawdziwy ruch.