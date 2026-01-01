Otwartoźródłowa platforma e-commerce do tworzenia nowoczesnych, skalowalnych sklepów internetowych B2C i B2B.
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Co możesz zbudować z Shopware
Shopware to otwartoźródłowa platforma e-commerce zbudowana na PHP i Symfony, zaprojektowana dla sprzedawców, którzy cenią sobie elastyczność, wydajność i pełną kontrolę nad swoim sklepem internetowym. Jej architektura API-first, możliwości headless i Rule Builder sprawiają, że jest równie odpowiednia dla szybko rozwijających się marek direct-to-consumer oraz złożonych katalogów B2B z niestandardowymi cenami, segmentacją i przepływami pracy.
Samodzielne hostowanie Shopware na własnym VPS pozwala zachować kontrolę nad danymi klientów, zamówieniami i integracjami płatności, bez opłat za każde zamówienie i bez uzależnienia od platformy. Ten szablon łączy Shopware z MariaDB, Redis do buforowania i sesji oraz OpenSearch do szybkiego wyszukiwania produktów, zapewniając gotowy do produkcji stos technologiczny, przygotowany na prawdziwy ruch.
Główne cechy Shopware
Headless i API-first
Store API i Admin API pozwalają Ci budować niestandardowe witryny sklepowe i integracje w dowolnym frameworku, zachowując Shopware jako silnik e-commerce.
Kreator reguł
Skonfiguruj dynamiczne ceny, promocje, metody wysyłki i opcje płatności w oparciu o koszyk, klienta lub kontekst — bez pisania kodu.
Wizualne Doświadczenia Zakupowe
Układy drag-and-drop i bloki CMS pozwalają merchandiserom tworzyć strony kategorii i strony docelowe dostosowane do kampanii i segmentów klientów.
Wbudowane funkcje B2B
Indywidualne ceny dla klientów, procesy ofertowania, zarządzanie pracownikami i obsługa zamówień masowych domyślnie wspierają złożoną sprzedaż B2B.
Wyszukiwanie produktów OpenSearch
OpenSearch napędza szybkie, fasetowe wyszukiwanie produktów w dużych katalogach z dostrajaniem trafności i filtrami, które skalują się poza wyszukiwanie MySQL.
Rozszerzenia i aplikacje
Sklep Shopware oferuje tysiące wtyczek i aplikacji do płatności, marketingu, ERP i analityki, aby rozszerzyć platformę w miarę Twojego rozwoju.
Dlaczego warto uruchomić Shopware na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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