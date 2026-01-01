Mazanoke to samodzielnie hostowany optymalizator obrazów, który działa w całości w przeglądarce. Gdy użytkownicy kompresują, zmieniają rozmiar lub konwertują obrazy za pośrednictwem interfejsu Mazanoke, całe przetwarzanie odbywa się lokalnie na ich urządzeniu — żadne dane obrazu nie są przesyłane na serwer ani do żadnej strony trzeciej. Dzięki temu nadaje się do przetwarzania wrażliwych obrazów, których nie można przesyłać do chmurowych narzędzi kompresji.

W przeciwieństwie do hostowanych usług optymalizacji obrazów, samodzielne hostowanie Mazanoke na Twoim VPS-ie zapewnia Twojemu zespołowi prywatny, zawsze dostępny punkt końcowy do przetwarzania obrazów. Obsługuje szeroki zakres formatów, automatycznie usuwa metadane EXIF, takie jak lokalizacja GPS i znaczniki czasu, i może być chroniony opcjonalnym uwierzytelnianiem HTTP Basic w celu ograniczenia dostępu.