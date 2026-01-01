Wdróż Mazanoke jednym kliknięciem.
Przeglądarkowy optymalizator obrazów zorientowany na prywatność, który kompresuje i konwertuje obrazy bez przesyłania na żaden serwer.
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Co możesz zbudować z Mazanoke
Mazanoke to samodzielnie hostowany optymalizator obrazów, który działa w całości w przeglądarce. Gdy użytkownicy kompresują, zmieniają rozmiar lub konwertują obrazy za pośrednictwem interfejsu Mazanoke, całe przetwarzanie odbywa się lokalnie na ich urządzeniu — żadne dane obrazu nie są przesyłane na serwer ani do żadnej strony trzeciej. Dzięki temu nadaje się do przetwarzania wrażliwych obrazów, których nie można przesyłać do chmurowych narzędzi kompresji.
W przeciwieństwie do hostowanych usług optymalizacji obrazów, samodzielne hostowanie Mazanoke na Twoim VPS-ie zapewnia Twojemu zespołowi prywatny, zawsze dostępny punkt końcowy do przetwarzania obrazów. Obsługuje szeroki zakres formatów, automatycznie usuwa metadane EXIF, takie jak lokalizacja GPS i znaczniki czasu, i może być chroniony opcjonalnym uwierzytelnianiem HTTP Basic w celu ograniczenia dostępu.
Główne cechy Mazanoke
Przetwarzanie w przeglądarce
Cała kompresja i konwersja obrazów odbywa się lokalnie w przeglądarce — żadne dane obrazu nie są wysyłane na serwer ani do żadnej zewnętrznej usługi.
Konwersja wieloformatowa
Konwertuj pliki JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO i TIFF w dowolnej kombinacji z regulowanymi ustawieniami jakości.
Automatyczne usuwanie EXIF
Usuń osadzone metadane, w tym lokalizację GPS, znaczniki czasu i informacje o aparacie, z obrazów przed udostępnieniem.
Uwierzytelnianie podstawowe HTTP
Dostęp jest domyślnie chroniony przez podstawowe uwierzytelnianie HTTP, utrzymując Twoją instancję ograniczoną tylko do autoryzowanych użytkowników.
Obsługa PWA offline
Zainstaluj Mazanoke jako progresywną aplikację internetową do przetwarzania obrazów offline, bez konieczności połączenia z internetem.
Dlaczego warto uruchomić Mazanoke na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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