Wdróż Resilio Sync jednym kliknięciem.
Synchronizacja plików peer-to-peer między komputerami stacjonarnymi, serwerami i urządzeniami mobilnymi bez pośrednictwa chmury.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Resilio Sync
Resilio Sync to usługa synchronizacji plików peer-to-peer oparta na protokole BitTorrent, pierwotnie wydana jako BitTorrent Sync. Przenosi pliki bezpośrednio między Twoimi urządzeniami za pośrednictwem zaszyfrowanego kanału P2P, bez przesyłania czegokolwiek do dostawcy chmury — Twój VPS, komputery stacjonarne, laptopy i telefony współdzielą folder, wymieniając kryptograficzne klucze udostępniania, a następnie utrzymują ten folder w synchronizacji, gdy pliki ulegają zmianie.
Samodzielne hostowanie Resilio Sync na VPS zapewnia Ci zawsze dostępny węzeł synchronizacji, który przechowuje kanoniczną kopię Twoich współdzielonych folderów, akceptując przychodzące zmiany z dowolnego innego urządzenia w udziale o każdej porze dnia — bez ograniczeń przepustowości, limitów rozmiaru plików ani cyklicznych opłat za komercyjną synchronizację w chmurze.
Główne cechy Resilio Sync
Bezpośrednia synchronizacja peer-to-peer
Szyfrowany transfer plików między Twoimi urządzeniami za pośrednictwem kanału P2P — Twoje dane nigdy nie znajdują się na serwerze strony trzeciej.
Brak limitów rozmiaru pliku
Synchronizuj dowolnie duże pliki i foldery bez komercyjnych limitów chmury — liczy się tylko Twoja przestrzeń dyskowa i przepustowość.
Selektywna synchronizacja
Wybierz dla każdego folderu, które urządzenia otrzymają pełną zawartość, a które będą korzystać ze strumieniowania na żądanie, aby telefony nie musiały odzwierciedlać całych bibliotek.
Udostępnij klucze i linki
Tylko do odczytu, odczyt-zapis i tryby udostępniania za pomocą jednorazowego linku pozwalają Ci precyzyjnie kontrolować, co każdy zaproszony użytkownik może zrobić ze współdzielonym folderem.
Aplikacje natywne na różnych platformach
Klienty własne dla systemów Windows, macOS, Linux, iOS, Android i NAS oznaczają, że każde urządzenie natywnie posługuje się tym samym protokołem.
Dlaczego warto uruchomić Resilio Sync na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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