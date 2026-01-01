Resilio Sync to usługa synchronizacji plików peer-to-peer oparta na protokole BitTorrent, pierwotnie wydana jako BitTorrent Sync. Przenosi pliki bezpośrednio między Twoimi urządzeniami za pośrednictwem zaszyfrowanego kanału P2P, bez przesyłania czegokolwiek do dostawcy chmury — Twój VPS, komputery stacjonarne, laptopy i telefony współdzielą folder, wymieniając kryptograficzne klucze udostępniania, a następnie utrzymują ten folder w synchronizacji, gdy pliki ulegają zmianie.

Samodzielne hostowanie Resilio Sync na VPS zapewnia Ci zawsze dostępny węzeł synchronizacji, który przechowuje kanoniczną kopię Twoich współdzielonych folderów, akceptując przychodzące zmiany z dowolnego innego urządzenia w udziale o każdej porze dnia — bez ograniczeń przepustowości, limitów rozmiaru plików ani cyklicznych opłat za komercyjną synchronizację w chmurze.