Spacedrive to wirtualny rozproszony system plików (VDFS), który tworzy jeden, inteligentny katalog wszystkich Twoich plików — niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Dyski lokalne, pamięć zewnętrzna i usługi w chmurze są ujednolicone w jednej przeszukiwalnej bazie danych z tagowaniem, filtrami metadanych, wykrywaniem duplikatów i generowaniem miniatur. W przeciwieństwie do tradycyjnych eksploratorów plików, Spacedrive traktuje całą Twoją cyfrową bibliotekę jako ustrukturyzowane dane, które możesz przeszukiwać i organizować na dużą skalę.

Samodzielne hostowanie serwera Spacedrive na własnym VPS-ie zapewnia Ci stałe, zawsze aktywne centrum dla Twojego systemu organizacji plików z wbudowanym uwierzytelnianiem administratora — bez przesyłania Twoich danych do jakiejkolwiek chmury stron trzecich.