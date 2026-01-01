Wdróż Spacedrive jednym kliknięciem.
Menedżer plików typu open source, który ujednolica Twoje pliki na dyskach lokalnych, pamięci zewnętrznej i w chmurze w jedną przeszukiwalną bibliotekę.
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Co możesz zbudować z Spacedrive
Spacedrive to wirtualny rozproszony system plików (VDFS), który tworzy jeden, inteligentny katalog wszystkich Twoich plików — niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Dyski lokalne, pamięć zewnętrzna i usługi w chmurze są ujednolicone w jednej przeszukiwalnej bazie danych z tagowaniem, filtrami metadanych, wykrywaniem duplikatów i generowaniem miniatur. W przeciwieństwie do tradycyjnych eksploratorów plików, Spacedrive traktuje całą Twoją cyfrową bibliotekę jako ustrukturyzowane dane, które możesz przeszukiwać i organizować na dużą skalę.
Samodzielne hostowanie serwera Spacedrive na własnym VPS-ie zapewnia Ci stałe, zawsze aktywne centrum dla Twojego systemu organizacji plików z wbudowanym uwierzytelnianiem administratora — bez przesyłania Twoich danych do jakiejkolwiek chmury stron trzecich.
Główne cechy Spacedrive
Ujednolicona biblioteka plików
Indeksuje pliki na dyskach lokalnych, pamięciach zewnętrznych i w lokalizacjach w chmurze do jednej przeszukiwalnej bazy danych — koniec z szukaniem w wielu miejscach.
Inteligentne tagowanie
Organizuj pliki za pomocą niestandardowych tagów i filtrów metadanych, abyś Ty mógł(a) znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz, niezależnie od tego, gdzie są przechowywane.
Wykrywanie duplikatów
Automatycznie identyfikuje zduplikowane pliki w Twojej bibliotece, pomagając Ci odzyskać miejsce na dysku i utrzymać porządek w Twojej kolekcji.
Podglądy mediów
Generuje miniatury i podglądy dla zdjęć i filmów, dzięki czemu możesz przeglądać swoją bibliotekę wizualnie bez otwierania pojedynczych plików.
Synchronizacja peer-to-peer
Synchronizuje Twoją uporządkowaną bibliotekę na wielu urządzeniach, dzięki czemu Twoje tagi, kolekcje i metadane są zawsze aktualne wszędzie.
Dlaczego warto uruchomić Spacedrive na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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