Wdróż Zammad jednym kliknięciem.
Platforma helpdesk i obsługi klienta typu open-source, która przekształca e-mail, czat i kanały społecznościowe w jeden system obsługi zgłoszeń.
Wybierz plan VPS dla Zammad
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Zammad
Zammad to w pełni otwarty system helpdesk i obsługi klienta, który konsoliduje rozmowy z poczty e-mail, czatu, telefonu, Twittera, Facebooka i Telegrama w jedną kolejkę zgłoszeń. Agenci pracują z jednej skrzynki odbiorczej, podczas gdy klienci kontaktują się z Tobą za pośrednictwem preferowanego kanału, a każda interakcja jest rejestrowana w ujednoliconym profilu klienta z pełną historią audytu.
Samodzielne hostowanie Zammad na własnym VPS pozwala zachować dane klientów, transkrypcje rozmów i metryki SLA pod Twoją kontrolą, bez opłat licencyjnych za każdego agenta. Platforma skaluje się od jednoosobowego biurka wsparcia do operacji wielozespołowej z niestandardowymi przepływami pracy, artykułami bazy wiedzy i śledzeniem czasu.
Główne cechy Zammad
Wielokanałowa skrzynka odbiorcza
Pobieraj zgłoszenia z poczty e-mail, czatu internetowego, Telegrama, Twittera, Facebooka i telefonu do jednej kolejki, dzięki czemu agenci nigdy nie muszą przełączać się między narzędziami.
SLA i eskalacja
Zdefiniuj cele dotyczące czasu reakcji i rozwiązania problemu dla każdego klienta lub typu zgłoszenia, z automatycznymi eskalacjami, gdy terminy zostaną przekroczone.
Baza wiedzy
Publikuj publiczne i wewnętrzne artykuły z obsługą wielu języków, aby zmniejszyć liczbę powtarzających się zgłoszeń i szybciej wdrażać nowych agentów.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Wyszukiwanie oparte na Elasticsearch we wszystkich zgłoszeniach, artykułach i rekordach klientów zwraca wyniki w milisekundach, nawet przy dużej skali.
Niestandardowe przepływy pracy
Twórz automatyzacje oparte na wyzwalaczach i zaplanowane zadania, które kierują zgłoszenia, wysyłają odpowiedzi i aktualizują pola bez pisania kodu.
REST API i webhooks
Zintegruj Zammad z systemami CRM, narzędziami do monitorowania i chatbotami za pomocą kompleksowego interfejsu REST API i wychodzących webhooków.
Dlaczego warto uruchomić Zammad na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.