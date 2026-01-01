Zammad to w pełni otwarty system helpdesk i obsługi klienta, który konsoliduje rozmowy z poczty e-mail, czatu, telefonu, Twittera, Facebooka i Telegrama w jedną kolejkę zgłoszeń. Agenci pracują z jednej skrzynki odbiorczej, podczas gdy klienci kontaktują się z Tobą za pośrednictwem preferowanego kanału, a każda interakcja jest rejestrowana w ujednoliconym profilu klienta z pełną historią audytu.

Samodzielne hostowanie Zammad na własnym VPS pozwala zachować dane klientów, transkrypcje rozmów i metryki SLA pod Twoją kontrolą, bez opłat licencyjnych za każdego agenta. Platforma skaluje się od jednoosobowego biurka wsparcia do operacji wielozespołowej z niestandardowymi przepływami pracy, artykułami bazy wiedzy i śledzeniem czasu.