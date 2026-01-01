Wdróż Leantime jednym kliknięciem.
Platforma typu open-source do zarządzania projektami, zaprojektowana dla osób niebędących menedżerami projektów, łącząca narzędzia do strategii, planowania i realizacji.
Wybierz plan VPS dla Leantime
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Leantime
Leantime to system do zarządzania projektami typu open-source, stworzony specjalnie dla zespołów, które potrzebują skutecznej koordynacji bez złożonych metodologii zarządzania projektami. Łączy tablice Kanban, wykresy Gantta, karty czasu pracy, wiki i unikalne narzędzia strategiczne, takie jak Lean Canvas i analiza SWOT, w jednej spójnej platformie — dostępnej w ponad 20 językach z obsługą LDAP i OIDC dla środowisk korporacyjnych.
Samodzielne hostowanie Leantime na Twoim VPS oznacza nieograniczoną liczbę użytkowników, nieograniczoną liczbę projektów i brak kosztów licencji za użytkownika. Twoje dane projektowe, plany strategiczne i historia zespołu pozostają na infrastrukturze, którą kontrolujesz, wspierane przez MariaDB dla niezawodnego przechowywania danych.
Główne cechy Leantime
Wiele widoków zadań
Przełączaj się między tablicami Kanban, wykresami Gantta, widokami kalendarza, listy i tabeli, aby dopasować się do sposobu, w jaki Twój zespół woli pracować.
Narzędzia do planowania strategicznego
Twórz Lean Canvas, Business Model Canvas i analizę SWOT bezpośrednio na platformie, aby dostosować codzienne zadania do celów biznesowych.
Wbudowane śledzenie czasu
Rejestruj godziny pracy dla zadań i projektów, aby zapewnić dokładne rozliczanie, naliczanie płac i analizę kosztów projektu, bez potrzeby korzystania z osobnego narzędzia.
Nieograniczona liczba użytkowników
Dodaj dowolną liczbę członków zespołu z uprawnieniami opartymi na rolach na projekt i bez opłat licencyjnych za stanowisko.
Uwierzytelnianie dla przedsiębiorstw
Połącz się z dostawcami LDAP lub OIDC i włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla standardów bezpieczeństwa w całej organizacji.
Dlaczego warto uruchomić Leantime na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.