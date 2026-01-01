Leantime to system do zarządzania projektami typu open-source, stworzony specjalnie dla zespołów, które potrzebują skutecznej koordynacji bez złożonych metodologii zarządzania projektami. Łączy tablice Kanban, wykresy Gantta, karty czasu pracy, wiki i unikalne narzędzia strategiczne, takie jak Lean Canvas i analiza SWOT, w jednej spójnej platformie — dostępnej w ponad 20 językach z obsługą LDAP i OIDC dla środowisk korporacyjnych.

Samodzielne hostowanie Leantime na Twoim VPS oznacza nieograniczoną liczbę użytkowników, nieograniczoną liczbę projektów i brak kosztów licencji za użytkownika. Twoje dane projektowe, plany strategiczne i historia zespołu pozostają na infrastrukturze, którą kontrolujesz, wspierane przez MariaDB dla niezawodnego przechowywania danych.