Isso to lekki, samodzielnie hostowany serwer komentarzy, zaprojektowany jako alternatywa szanująca prywatność dla Disqus i podobnych usług stron trzecich. Przechowuje wszystkie komentarze w bazie danych SQLite na Twoim własnym serwerze, eliminując piksele śledzące stron trzecich i zewnętrzne zależności JavaScript z przeglądarek odwiedzających Twoją witrynę.

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