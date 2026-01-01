Wdróż Isso jednym kliknięciem.
Lekki, samodzielnie hostowany serwer komentarzy dla blogów i stron statycznych, wolny od śledzenia przez osoby trzecie.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Isso
Isso to lekki, samodzielnie hostowany serwer komentarzy, zaprojektowany jako alternatywa szanująca prywatność dla Disqus i podobnych usług stron trzecich. Przechowuje wszystkie komentarze w bazie danych SQLite na Twoim własnym serwerze, eliminując piksele śledzące stron trzecich i zewnętrzne zależności JavaScript z przeglądarek odwiedzających Twoją witrynę.
W przeciwieństwie do chmurowych usług komentowania, które monetyzują dane użytkowników, Isso przechowuje komentarze Twoich czytelników na infrastrukturze, którą Ty posiadasz. Obsługuje formatowanie Markdown, wątkowanie komentarzy, powiadomienia e-mail, kolejki moderacji i wbudowany interfejs administratora — wszystko, co jest potrzebne do profesjonalnej konfiguracji komentowania, bez kompromisów w zakresie prywatności, jakie niosą ze sobą usługi hostowane.
Główne cechy Isso
Prywatność w domyśle
Wszystkie komentarze są przechowywane w Twojej własnej bazie danych SQLite bez skryptów śledzących stron trzecich ani analiz wstrzykiwanych do przeglądarek Twoich odwiedzających.
Markdown w komentarzach
Czytelnicy mogą formatować swoje komentarze za pomocą Markdown, w tym pogrubienie, kursywę, linki i bloki kodu, bez żadnej dodatkowej konfiguracji.
Powiadomienia e-mail
Otrzymuj powiadomienia e-mail o nowych komentarzach i odpowiedziach za pośrednictwem SMTP, dzięki czemu będziesz na bieżąco, bez konieczności tworzenia kont przez czytelników.
Moderowanie komentarzy
Wstrzymaj komentarze w kolejce moderacji przed publikacją, z opcjonalnym automatycznym zatwierdzaniem dla wcześniej zweryfikowanych adresów e-mail.
Interfejs webowy administracji
Wbudowany interfejs administratora chroniony hasłem pozwala Ci zatwierdzać, edytować lub usuwać dowolny komentarz bez bezpośredniego dotykania bazy danych.
Dlaczego warto uruchomić Isso na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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