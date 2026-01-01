Wdróż Mopidy jednym kliknięciem.
Rozszerzalny serwer muzyczny Python, który strumieniuje z plików lokalnych, Spotify, SoundCloud, TuneIn i innych za pośrednictwem jednego interfejsu przeglądarki.
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Co możesz zbudować z Mopidy
Mopidy to rozszerzalny serwer muzyczny napisany w Pythonie, który łączy dziesiątki źródeł audio w jednej kolejce odtwarzania. Po zainstalowaniu odpowiednich rozszerzeń może strumieniować pliki lokalne obok Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcastów i radia internetowego, udostępniając je za pośrednictwem interfejsów API MPD, HTTP i JSON-RPC, dzięki czemu każdy klient MPD lub interfejs internetowy może obsługiwać tę samą bibliotekę.
Ten szablon łączy Mopidy z popularnym interfejsem internetowym Iris, zapewniając interfejs oparty na przeglądarce do przeglądania bibliotek, tworzenia kolejek i zarządzania listami odtwarzania z dowolnego urządzenia. Samodzielne hostowanie Mopidy na VPS utrzymuje Twoje zagregowane źródła muzyki za jednym prywatnym punktem końcowym, bez opłat abonamentowych za poszczególne źródła, poza tymi, które już płacisz dostawcom usług.
Główne cechy Mopidy
Iris webowy front-end
Dołączone rozszerzenie Iris zapewnia dopracowany interfejs użytkownika przeglądarki do przeglądania źródeł, kolejkowania utworów i zarządzania listami odtwarzania z komputera stacjonarnego lub urządzenia mobilnego.
Odtwarzanie z wielu źródeł
Zainstaluj rozszerzenia, aby połączyć Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasty i pliki lokalne w jedną, ujednoliconą kolejkę.
Obsługa protokołu MPD
Obsługuje protokół Music Player Daemon na porcie 6600, dzięki czemu każdy klient MPD, taki jak ncmpcpp, M.A.L.P. lub Cantata, może sterować odtwarzaniem.
Rozszerzenia instalowalne przez Pip
Dodaj nowe źródła podczas wdrożenia za pomocą zmiennej PIP_PACKAGES bez przebudowywania obrazu lub edytowania plików konfiguracyjnych.
JSON-RPC HTTP API
Pełne API HTTP i WebSocket pozwala Ci budować niestandardowe kontrolery, asystentów głosowych lub wyzwalacze automatyki domowej wokół tego samego silnika.
Snapcast gotowy
Domyślny potok audio zapisuje do Snapcast FIFO, dzięki czemu możesz nakładać zsynchronizowane odtwarzanie wielopokojowe na wierzchu, zawsze, gdy tego potrzebujesz.
Dlaczego warto uruchomić Mopidy na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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