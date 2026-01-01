Mopidy to rozszerzalny serwer muzyczny napisany w Pythonie, który łączy dziesiątki źródeł audio w jednej kolejce odtwarzania. Po zainstalowaniu odpowiednich rozszerzeń może strumieniować pliki lokalne obok Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcastów i radia internetowego, udostępniając je za pośrednictwem interfejsów API MPD, HTTP i JSON-RPC, dzięki czemu każdy klient MPD lub interfejs internetowy może obsługiwać tę samą bibliotekę.

Ten szablon łączy Mopidy z popularnym interfejsem internetowym Iris, zapewniając interfejs oparty na przeglądarce do przeglądania bibliotek, tworzenia kolejek i zarządzania listami odtwarzania z dowolnego urządzenia. Samodzielne hostowanie Mopidy na VPS utrzymuje Twoje zagregowane źródła muzyki za jednym prywatnym punktem końcowym, bez opłat abonamentowych za poszczególne źródła, poza tymi, które już płacisz dostawcom usług.