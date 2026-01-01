pgBackWeb to menedżer kopii zapasowych PostgreSQL o otwartym kodzie źródłowym z interfejsem webowym do planowania, uruchamiania i monitorowania zadań tworzenia kopii zapasowych dla wielu baz danych i miejsc docelowych przechowywania. W przeciwieństwie do narzędzi wiersza poleceń, które wymagają znajomości skryptów shellowych, pgBackWeb pozwala konfigurować harmonogramy, zasady przechowywania i miejsca docelowe przechowywania w całości za pośrednictwem przeglądarki.

Samodzielne hostowanie pgBackWeb na Twoim własnym serwerze VPS zapewnia pełną kontrolę nad konfiguracją kopii zapasowych i danymi uwierzytelniającymi bazy danych. Wszystkie przechowywane dane uwierzytelniające są szyfrowane za pomocą klucza, który Ty podajesz, a kopie zapasowe trafiają do pamięci masowej, której jesteś właścicielem — niezależnie od tego, czy jest to dysk lokalny, czy skonfigurowana przez Ciebie pamięć obiektowa zgodna z S3.