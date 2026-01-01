Do 69% zniżki na pgBackWeb

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Otwartoźródłowy interfejs internetowy do planowania i monitorowania kopii zapasowych PostgreSQL w wielu bazach danych i miejscach docelowych przechowywania.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z pgBackWeb

pgBackWeb to menedżer kopii zapasowych PostgreSQL o otwartym kodzie źródłowym z interfejsem webowym do planowania, uruchamiania i monitorowania zadań tworzenia kopii zapasowych dla wielu baz danych i miejsc docelowych przechowywania. W przeciwieństwie do narzędzi wiersza poleceń, które wymagają znajomości skryptów shellowych, pgBackWeb pozwala konfigurować harmonogramy, zasady przechowywania i miejsca docelowe przechowywania w całości za pośrednictwem przeglądarki.

Samodzielne hostowanie pgBackWeb na Twoim własnym serwerze VPS zapewnia pełną kontrolę nad konfiguracją kopii zapasowych i danymi uwierzytelniającymi bazy danych. Wszystkie przechowywane dane uwierzytelniające są szyfrowane za pomocą klucza, który Ty podajesz, a kopie zapasowe trafiają do pamięci masowej, której jesteś właścicielem — niezależnie od tego, czy jest to dysk lokalny, czy skonfigurowana przez Ciebie pamięć obiektowa zgodna z S3.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy pgBackWeb

Obsługa wielu baz danych

Połącz i zaplanuj kopie zapasowe dla wielu baz danych PostgreSQL z jednego pulpitu nawigacyjnego bez oddzielnych plików konfiguracyjnych dla każdej bazy danych.

Pamięć masowa zgodna z S3

Wyślij archiwa kopii zapasowych do AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO lub dowolnego punktu końcowego zgodnego z S3 wraz z pamięcią lokalną.

Zaplanowane zadania kopii zapasowych

Zdefiniuj cykliczne harmonogramy tworzenia kopii zapasowych z konfigurowalnymi zasadami przechowywania, aby automatycznie usuwać stare archiwa i kontrolować koszty przechowywania.

Zaszyfrowane poświadczenia

Wszystkie hasła do baz danych i klucze dostępu do pamięci masowej są szyfrowane w spoczynku przy użyciu klucza prywatnego, którym Ty zarządzasz — nigdy nie są przechowywane w postaci zwykłego tekstu.

Śledzenie historii kopii zapasowych

Każde uruchomienie kopii zapasowej jest rejestrowane ze statusem, czasem trwania i rozmiarem pliku, dzięki czemu od razu wiesz, kiedy zadanie się nie powiedzie.

Dlaczego warto uruchomić pgBackWeb na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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