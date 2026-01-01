Wdróż pgBackWeb jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowy interfejs internetowy do planowania i monitorowania kopii zapasowych PostgreSQL w wielu bazach danych i miejscach docelowych przechowywania.
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Co możesz zbudować z pgBackWeb
pgBackWeb to menedżer kopii zapasowych PostgreSQL o otwartym kodzie źródłowym z interfejsem webowym do planowania, uruchamiania i monitorowania zadań tworzenia kopii zapasowych dla wielu baz danych i miejsc docelowych przechowywania. W przeciwieństwie do narzędzi wiersza poleceń, które wymagają znajomości skryptów shellowych, pgBackWeb pozwala konfigurować harmonogramy, zasady przechowywania i miejsca docelowe przechowywania w całości za pośrednictwem przeglądarki.
Samodzielne hostowanie pgBackWeb na Twoim własnym serwerze VPS zapewnia pełną kontrolę nad konfiguracją kopii zapasowych i danymi uwierzytelniającymi bazy danych. Wszystkie przechowywane dane uwierzytelniające są szyfrowane za pomocą klucza, który Ty podajesz, a kopie zapasowe trafiają do pamięci masowej, której jesteś właścicielem — niezależnie od tego, czy jest to dysk lokalny, czy skonfigurowana przez Ciebie pamięć obiektowa zgodna z S3.
Główne cechy pgBackWeb
Obsługa wielu baz danych
Połącz i zaplanuj kopie zapasowe dla wielu baz danych PostgreSQL z jednego pulpitu nawigacyjnego bez oddzielnych plików konfiguracyjnych dla każdej bazy danych.
Pamięć masowa zgodna z S3
Wyślij archiwa kopii zapasowych do AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO lub dowolnego punktu końcowego zgodnego z S3 wraz z pamięcią lokalną.
Zaplanowane zadania kopii zapasowych
Zdefiniuj cykliczne harmonogramy tworzenia kopii zapasowych z konfigurowalnymi zasadami przechowywania, aby automatycznie usuwać stare archiwa i kontrolować koszty przechowywania.
Zaszyfrowane poświadczenia
Wszystkie hasła do baz danych i klucze dostępu do pamięci masowej są szyfrowane w spoczynku przy użyciu klucza prywatnego, którym Ty zarządzasz — nigdy nie są przechowywane w postaci zwykłego tekstu.
Śledzenie historii kopii zapasowych
Każde uruchomienie kopii zapasowej jest rejestrowane ze statusem, czasem trwania i rozmiarem pliku, dzięki czemu od razu wiesz, kiedy zadanie się nie powiedzie.
Dlaczego warto uruchomić pgBackWeb na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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